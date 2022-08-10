Об этом в комментарии Еспресо рассказал начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко.

Речь идет о произведениях Гоголя, Булгакова и Короленко, которые МОН решило оставить в школьной программе.

"Что касается курса зарубежной литературы, то там есть произведения, которые изучаются текстуально. Например, Гоголь, Короленко и Булгаков изучаются текстуально, обязательно. Все дети должны изучать те произведения, которые записаны в программе, - "Ночь перед рождеством", "Ревизор", "Шинель" Гоголя, "Слепой музыкант" Короленко и "Собачье сердце" Булгакова изучаются текстуально. А есть произведения, которые изучаются по выбору, среди них "Бабий Яр" Кузнецова и "12 стульев" Ильфа и Петрова", - рассказал Кононенко .

Несмотря на то что в произведениях русской литературы украинцы показаны в нелучшем свете, а авторы используют слова "хохол" и "хохляцкий", отказаться от изучения ученики не смогут.

"У нас система образования не построена таким образом, что что-то я хочу изучать и изучаю, а другое – не хочу и не изучаю. Такого не может быть! Учебная программа написана для всех. И если написано, что произведения изучаются текстуально, то они изучаются текстуально, и точка!" – подчеркнул чиновник Минобразования.

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