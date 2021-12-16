Отказалась удалять запрещенный в РФ контент: Россия оштрафовала компанию Meta на $177 тыс.
Суд Москвы назначил сервису Facebook Meta штрафы на сумму $177 тыс. за отказ удалять контент, запрещенный в России
Об этом сообщает российский Интерфакс.
"Постановлениями суда Meta признана виновной в совершении трех административных правонарушений. Компании назначены административные штрафы на общую сумму 13 млн рублей", - сообщила изданию пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.
Интерфакс пишет, что крупнейшие интернет-сервисы – Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok – с начала года неоднократно привлекались к ответственности за неудаление запрещенного контента (ст. 13.41 КоАП РФ).
Сумма штрафов по всем иностранным компаниям, подвергнутым штрафам в РФ с начала года, составляет уже более $2 млн.
- Напомним, с 11 февраля 2021 г. Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали запрещенный в России контент, в том числе призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.
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