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Главная война с Россией "Отказа от НАТО недостаточно": Медведев назвал условия прекращения войны против Украины

"Отказа от НАТО недостаточно": Медведев назвал условия прекращения войны против Украины

27 августа, 2022 суббота
06:25
война с Россией

Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что условиями прекращения войны являются отказ Украины от вступления в НАТО и соглашение о гарантиях безопасности для России

Об этом Медведев рассказал в интервью французскому телеканалу LCI .

По его словам, отказ Украины от вступления в НАТО уже не является достаточным условием прекращения войны, а остановить его может соглашение о гарантиях безопасности для РФ.

"Отказ от участия в Североатлантическом альянсе – это сейчас необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира. Необходимо наработать те гарантии, о которых говорил президент Путин. Вот как только гарантии будут наработаны, положены в соглашение, скрепленное всеми сторонами, это будет уже достаточным условием" для того, чтобы прекратить "операцию". Конечно, при достижении ее целей", - сказал Медведев.

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