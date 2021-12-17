Отказ Украине во вступлении в НАТО, ограничение военной деятельности: РФ обнародовала требования насчет "гарантий безопасности"

Об этом сообщает ТАСС.



"Два договора - с США и с членами Альянса - предусматривают, в частности, отказ от расширения НАТО на восток, в том числе от принятия в его состав Украины, а также ограничение на размещение серьезных наступательных вооружений, в том числе ядерных", - сообщает издание.



От НАТО Россия требует следующих шагов:

не рассматривать друг друга как противников, урегулировать все противоречия мирно, не создавая ситуации, которые угрожали бы безопасности обеих сторон. Для решения проблем предлагается использовать механизмы срочных консультаций, в том числе по линии совета Россия - НАТО

проявлять сдержанность при проведении военных учений, в частности, запретив маневры выше бригадного уровня "в полосе согласованной стороны и конфигурации с каждой стороны" от границ России и ее союзников и границ стран НАТО.

от государств, вступивших в НАТО во время холодной войны, РФ требует отказаться от размещения вооружений в странах, присоединившихся к НАТО после 27 мая 1997 года, то есть по всей Восточной Европе. Вооружения, размещенные там до того, можно оставить.

отказаться от военной деятельности на территории Восточной Европы (включая Украину), Закавказья и Центральной Азии, а также гарантировать отказ от дальнейшего расширения Альянса, в том числе от вступления Украины в НАТО.

взаимно отказаться от размещения наземных ракет средней и меньшей дальности в зонах, позволяющих поражать цели на территории России и стран - участниц Североатлантического альянса.