Отказ Украине во вступлении в НАТО, ограничение военной деятельности: РФ обнародовала требования насчет "гарантий безопасности"
МИД России обнародовал проекты соглашений с требованиями к НАТО и США по предоставлению "гарантий безопасности"
Об этом сообщает ТАСС.
"Два договора - с США и с членами Альянса - предусматривают, в частности, отказ от расширения НАТО на восток, в том числе от принятия в его состав Украины, а также ограничение на размещение серьезных наступательных вооружений, в том числе ядерных", - сообщает издание.
От НАТО Россия требует следующих шагов:
- не рассматривать друг друга как противников, урегулировать все противоречия мирно, не создавая ситуации, которые угрожали бы безопасности обеих сторон. Для решения проблем предлагается использовать механизмы срочных консультаций, в том числе по линии совета Россия - НАТО
- проявлять сдержанность при проведении военных учений, в частности, запретив маневры выше бригадного уровня "в полосе согласованной стороны и конфигурации с каждой стороны" от границ России и ее союзников и границ стран НАТО.
- от государств, вступивших в НАТО во время холодной войны, РФ требует отказаться от размещения вооружений в странах, присоединившихся к НАТО после 27 мая 1997 года, то есть по всей Восточной Европе. Вооружения, размещенные там до того, можно оставить.
- отказаться от военной деятельности на территории Восточной Европы (включая Украину), Закавказья и Центральной Азии, а также гарантировать отказ от дальнейшего расширения Альянса, в том числе от вступления Украины в НАТО.
- взаимно отказаться от размещения наземных ракет средней и меньшей дальности в зонах, позволяющих поражать цели на территории России и стран - участниц Североатлантического альянса.
Требования России от США:
- отказаться от полетов тяжелых бомбардировщиков и появления надводных боевых кораблей в зонах, откуда они смогут атаковать цели на территории двух стран. РФ призывает усовершенствовать механизмы предотвращения опасного сближения кораблей и самолетов, в настоящее время руководствующегося соглашением 1972 года.
- Россия обещает не развертывать ядерное оружие за пределами своей территории, если так поступят США, от которых Кремль требует вернуть уже размещенные за рубежом (в том числе в странах НАТО) боезаряды и ликвидировать соответствующую инфраструктуру. Кроме того, РФ требует не учить использованию ядерного оружия военных из стран, не имеющих его, и не отрабатывать сценарии его применения.
Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с требованием, чтобы НАТО официально отозвало заявление о возможности вступления Украины и Грузии в Альянс.
Президент США Джо Байден заявил, что не принимает очерченные Кремлем "красные линии" в отношении Украины.
РФ передала США требования по гарантиям безопасности.
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