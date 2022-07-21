Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"По большому счету, влияние на политику олигархов не уменьшилось. Те, кто отказываются от телеканалов и паспортов, имеют десятки депутатов в Верховной Раде. Вот это настоящая олигархия, когда для них принимают законы. А тот, кто отказался от телеканалов, имеет своего премьер-министра – вот олигархия, когда ты сколько хочешь, столько денег на свои предприятия направляешь", - отметил Давыдюк.

Политолог добавил, что в настоящее время деолигархизация может привести к тому, что самым большим олигархом в Украине будет считаться человек, имеющий несколько точек на рынке.

"Очень интересно получается: один отказался от телеканалов – уже не олигарх, другой отказался от депутатского мандата – тоже не олигарх, третий отказался от паспорта – тоже не олигарх. И каким-то странным образом окажется, что самые большие олигархи в Украине – это владельцы торговых точек на одесском рынке. Очень не хочется, чтобы большой запрос на деолигархизацию завершился тем, что все стали супербизнесменами", - отметил Николай Давыдюк.

13 июля министр юстиции Денис Малюська заявил, что Ринат Ахметов не отвечает двум критериям для признания олигархом после выхода из медиа -бизнеса и сложения депутатского мандата его бизнес-партнером Вадимом Новинским.

20 июля в СНБО сказали, сколько человек в Украине подпадают под действие закона о деолигархизации.

20 июля издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники, сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский может вскоре подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков: бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в марте 2022 года пророссийской партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича, нынешнего руководителя территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана

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