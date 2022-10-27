Отказ от субъектности, или Почему мы не любим крымских татар?

В последние два года, частично по причине своих литературных препараций, приходилось регулярно становиться свидетелем и участником, так сказать, оживленных дискуссий на украинско-татарские темы. Хотя основной темой этих оживленных дискуссий были исторические события, прежде всего, те, которые принято называть "сложными страницами общей истории", но со временем стало ясно, что если бы вопрос был исключительно в деталях исторических перипетий, то это было бы за счастье.

В последние дни очередную волну интереса к крымскотатарским делам спровоцировало проведение Крымской Платформы – и закономерно подняло со дна интернета неприязнь определенной части украинцев к крымским татарам. Лично мне пришлось ее наблюдать по поводу репоста господина Арсена Жумадилова. Как обычно бывает, на уровне внепрофессиональном, чисто популярном, является вопросом времени, когда из-за той неприязни вылезут исторические стереотипы, явно или нет, вместе с обвинениями в "не воюют" и подобном.

Крымские татары смотрят на украинцев как на субъект. В сущности, верят в нас больше, чем мы верим сами в себя!

Однако одновременно пришлось столкнуться со взглядом на вещи с противоположной стороны. И тут-то в какой-то момент проявился парадоксальный вывод. Коротко и просто – крымские татары смотрят на украинцев как на субъект. В сущности, верят в нас больше, чем мы верим сами в себя.

Доказать? Пройдемся шаг за шагом. Когда речь идет о раннем модерне, то все, что хотят крымцы – это просто признание своего и нашего равнозначного и равноправного участия в войне за Степь, которая длилась три столетия. Действительно, не иронично ли, – мы настаиваем на том, что мы бедные-несчастные, нас только то и делали, что морочили, – ладно, в данном случае выводом ясира, а нам в ответ – и ходили мы за ясиром, но это была часть войны, где вы тоже неплохо так огрызались. И логично, что результатом огрызания были пленники с той стороны и татарки на казацких хуторах. И об этом можно почитать даже в художественной литературе, если быть внимательным. Для сравнения – представьте себе, что вдруг москали потребовали, чтобы мы признали, что мы их толчем, а мы продолжаем рыдать, что нас геноцидят.

От украинцев ожидают, иногда даже требуют не что иное, как проводить крымскую политику в собственных интересах, общаясь с коренным народом, выступая как субъект процессов и, в конце концов, суверен государства вместо спускать все на местное чиновничество, которое до 2014 года было почти поголовно пророссийским, в значительной степени состоя из потомков постгеноцидальных переселенцев из "каренной" и военных пенсионеров.

Уже сегодняшние времена – от нас ожидают, а порой и требуют не что иное, как проводить крымскую политику в собственных интересах, общаясь с коренным народом, как субъект процессов и, в конце концов, суверен государства, вместо того, чтобы спускать все на местное чиновничество, которое до 2014 года было почти поголовно пророссийским и вело себя в отношении Украины где-то так, как в свое время польские железнодорожники по ЗУНР. А учитывая большое количество потомков переселенцев из "каренной" и военных пенсионеров среди населения, да еще работу "компетентных органов" нашего врага, приходится удивляться, что москали решились на захват Крыма аж в 2014 году.

Спрашивается – что ж такого страшного от нас хотят? Но вроде ничего особенного. Почему тогда мы тотально встречаем в штыки, казалось бы, почетное предложение? Потому что предложение делают народу, пораженному постколониальными комплексами, которые являются следствием трех поколений пребывания не просто в составе империи, а в составе тоталитарной империи.

Этот народ прежде всего поражен страхом активной позиции в своих интересах. Пусть даже война и опыт успешного вооруженного сопротивления это изменили, но все же предстоит долгий путь осознания и формулирования собственных коллективных потребностей и интересов как государства. Преодоление того полуобморочного состояния, в которое украинцев стабильно загоняли репрессиями, арестами, расстрелами, переманиванием более активных и способных и тому подобными методами. И не только ими – частью пропаганды всегда была тема о миролюбии и послушании украинцев. А что бывало с теми, кто быть показательно миролюбивым и вежливым не желал, – о том можно поведать массу трагических историй. Трудно быть субъектом тому, кто боится быть просто собой. Особенно когда бессубъектность провозглашалась высшей добродетелью, а при этом вживлялось мнение, что право на все блага жизни имеют только идеальные.

С идеальностью есть еще один момент. Украинцы, как и другие народы в процессе национального освобождения, сформулировали дихотомию "хороши мы против плохих них". Такая дихотомия выполняет несколько функций – это и максимально простое объяснение, за что сражаемся, и средство пропаганды с апелляцией к базовым универсальным структурам эпоса, и формирование собственной логики событий, что вообще принципиально для сопротивления как такового. Но она имеет и свою темную сторону, так как частично является ответом на упреки колонизатора или насильника в том, что покоренный народ какой-то "не такой", поэтому его следует в лучшем случае колонизировать для его же блага, в худшем - уничтожить. В случае, если народ испытал геноцид, все это приобретает абсолютный характер, и сама мысль, что все же нация могла быть хоть косвенно причастна к не слишком хорошим вещам, неважно, насколько эти вещи были распространены и нормальны во времена, когда происходили, надежно блокируется механизмом "ага, если мы делали такое плохое, то мы действительно плохие, и тогда они действительно имеют право уничтожать нас". Все приехали.

Вторая проблема, мешающая спокойно воспринимать собственную субъектность – это инерция народничества. При всех заслугах народников для формирования модерной украинской нации, от них осталась одна весьма неприятная вещь, а именно распространенное мнение об украинцах, как исключительно "простой народ", который всегда является жертвой обстоятельств. В результате доминации этой идеи, надлежаще обезображенной в "совке", украинцы начали себя воспринимать исключительно как угрожающее и слабое сообщество. Не самый продуктивный, скажем прямо, старт для коммуникации с другими народами. В том числе и с крымскими татарами.

Зато отличная почва для другой распространенной беды – инерции колониального соперничества. Эта парадигма предполагает мышление и восприятие других сообществ исключительно в парадигме соперничества: если мы уступим – нас используют. Нехватка доверия – вообще плохая вещь, когда беремся о чем-то договариваться. А тут еще хуже, потому что вопрос верить или нет решается с опорой на подсознательный опыт денационализации.

Такая система координат не предполагает сотрудничество порабощенных наций. Ее часто если не насаждает, то активно использует в своих интересах империя – и балансировка на страхах покоренных народов иногда позволяет держаться довольно долго. К тому же, "чужие", пусть и такие же порабощенные, становятся замечательной мишенью для сублимации желания расквитаться с настоящим обидчиком – который, однако, или недоступен, или слишком силен, или страха перед которым еще не избавились.

Но и на том не конец бедствия. Здесь как раз уместно напомнить, что крымские татары – это безгосударственный народ, подвергшийся геноциду. Это значит, что он также поражен недоверием к миру, инерцией колониального соперничества и т.д. Словом, перечитайте еще раз изложенное выше.

Да и вообще, отношения двух субъектов очень тяжело строить между двумя нациями, каждая из которых чувствует себя обиженной. Речь не идет об основаниях и оправданности такого чувства — о самом факте. Который очень определяет восприятие себя и других.

И здесь стоит артикулировать две вещи, которые влияют уже на восприятие украинцев крымскими татарами. Первая – это то, что во время репатриации крымские татары оказались в ситуации "вас здесь не стояло", ведь за прошедшие с 1944 года в Крыму уже жили другие люди. И если бы они просто "жили", - но часто это были переселенцы из России и военные пенсионеры - "солдаты империи". Все воспитанные в советской школе, "материал" которой послужил замечательной рационализацией явления, описанного в народной поговорке "знает кошка, чье сало съела". Где-то подсознательно они все вполне сознательны, что живут на чужой земле и должны поступиться. Но не хочется.

Эта история перекликается со многими другими историями о депортациях. Описанные эмоции портят отношения украинцам и полякам, чехам и немцам, еще раз полякам и опять-таки немцам тоже. Проблема в том, что в данном конкретном случае все формально происходит как минимум без видимого вмешательства власти в Киеве. И тут уже недалеко вывод: "молчание - знак согласия". На какие-либо аргументы со стороны украинской стороны почти непременно прилетит: "а чего же тогда молчали?". И в самом деле – чего?

Так же, как сейчас мы воспринимаем белорусов фактически заодно с Россией, — точно так же воспринимают и нас по отношению к России в контексте истории XVIII–XX веков, когда речь идет о взаимоотношениях с крымскими татарами.

Вторая коллизия гораздо сложнее. Дело в том, что украинцы окончательно заняли Степь и, наконец, зашли в Крым при помощи Российской империи. С другой стороны – русско-турецкие войны конца XVII века Российская империя выиграла не в последнюю очередь благодаря казакам, ставшим чуть ли не ударной силой в тех войнах. По крайней мере, с точки зрения крымских татар это выглядело именно так, и довольно сложно объяснить, что к тому времени украинцы уже не были инициаторами походов на Юг, а только подневольными воинами империи. И роль "младшего сахиба" была здесь малым утешением. Все это сильно напоминает то, как сейчас мы воспринимаем белорусов фактически заодно с Россией — вот точно так же воспринимают и нас по отношению к России в контексте истории XVIII–XX веков, когда речь идет о взаимоотношениях с крымскими татарами.

И тут стоит напомнить, что Феофан Прокопович и иже с ним, которых справедливо ругают за формирование модерной версии русской имперской идеологии, придумывали свои концепции, исходя вовсе не из желания продаться царям и построить империю, а с целью более прагматичной – "организовать" для Гетманщины военную силу, которая помогла бы "выяснить отношения" прежде всего с Речью Посполитой. Крым – это уже был бонус, как повезет.

Другое дело, что киевские интеллектуалы не учли, как справедливо отметила Вера Агеева, грубость и жестокость того, кого планировали использовать. Также, добавим, разницу в чисто материальных ресурсах и соответственно возможностях. В случае степного Юга это обернулось фактической русификацией региона, с чем боремся по сей день. А еще они забыли, что при всех достижениях Греции в цивилизовании "дикого Рима", все-таки Греция была частью Римской империи, а не наоборот. Со всеми последствиями, которые прекрасно обыграны, например, в драме Леси Украинки "Оргия".

Но еще раз – вся эта "подложка" осталась в тени. Даже для самих украинцев, что уж говорить о крымских татарах! А при этом она влияет.

И напоследок нуждаются в освещении два важных аргумента "неприятелей" татар. Прежде всего, татарам мы какого-то чуда не можем никак забыть ясырь – и это при том, что последний так называемый "поход татар" на Украину состоялся еще в 1735 году. Пишу "так называемый", ибо, насколько ориентируюсь в том периоде, еще вопрос, насколько это был поход или набег (нет, это не одно и то же), а насколько российская власть раздула из мухи слона для создания повода для очередного начала наступления на Степь. Была бы рада ошибиться, но, кажется, здесь имеем дело с ассоциацией с насильником, распространенной и на другие сообщества. Эта логика предполагает понимание по принципу "короткой юбки". В тоталитарной системе это означает, что все, на кого обрушились репрессии, действительно в чем-то виноваты. Во внутриукраинской редакции это выглядит, в частности, как нападки на националистов за "радикализм" и "кровожадность" – отличить нападки от критики просто, ведь критика предполагает учет контекста и аргументацию фактами. Здесь следует напомнить, что передавая Крым УССР в 1954 году, кремлевская верхушка заодно "поделилась" и долей ответственности – пусть и без вины, и украинцев в те годы вывозили из Отечества десятками тысяч! – за депортацию и ее последствия. Ко всему добавилось обычное незнание дела и рационализация фактического бездействия на протяжении многих лет. И опять-таки не обошлось без привитого совком представления об обязательной идеальности как необходимом условии, чтобы пользоваться всеми правами.

А еще неоднократно приходилось слышать упреки, будто крымские татары не воюют. Что тут скажешь – если это достало даже меня, то могу себе представить, как донимает тех, кто разбирается в ситуации в Крыму. А уж, как затрагивает крымских татар... Впрочем, здесь, как и с предыдущими случаями – можно сколько угодно приводить реальные факты, которые все это отрицают, но в том-то и проблема, что вопрос не в фактическом наполнении дела.

В сознании украинца война, такое впечатление, бывает исключительно в форме бравого казака, который всех разбрасывает направо-налево и которого далеко видно. Крымские татары такого зафундировать по ряду причин не могут никак, поэтому, наконец, оказываются под ударом чрезмерно романтизированных представлений о войне. И начинаются обморочные требования и претензии к татарам о чуть ли не всенародном вооруженном восстании.

Первое, что за этим стоит – компенсация беспомощности. В ситуации, когда человек наблюдает потери – человеческие, культурные, имущественные и другие – и бессильна им предотвратить, милосердная человеческая психика включает механизмы рационализации. Один из них – поиск виновного. Причем этот виновный должен быть в пределах досягаемости – поэтому в процессе рекомпенсации почти никогда не прилетает москалям. Они воспринимаются в такой модели, как нечто априори существующая, неизбежная беда, от которой предстояло уберечься, ибо всем же известно, какая это страшная беда. И вот поочередно травмированная очередной итерацией появления москалей коллективная психика начинает несколько судорожно искать, кого наказать. Первый из них уже попал практически во все группы — галичан, дончан, русскоязычных, украиноязычных, власть, обоих президентов периода после 2014 года. У особо талантливых аналитиков часть вины за актуальную войну несут все хором избиратели Кравчука. Было бы странно, если бы в этой разношерстной компании не оказалось крымцев. Когда очередь дойдет среди всех остальных, и до крымских татар это вопрос времени.

Кроме того, это банальный освободительный миф. В сознании украинца война, такое впечатление, бывает исключительно в форме бравого казака, который всех разбрасывает направо-налево и которого далеко видно. Крымские татары такого зафундировать по ряду причин не могут никак, поэтому, наконец, оказываются под ударом чрезмерно романтизированных представлений о войне. И начинаются обморочные требования и претензии к татарам о чуть ли не всенародном вооруженном восстании. Вместо препарировать собственные неадекватные представления и их природу.

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Специально для "Эспрессо"

Олеся Исаюк – историк, доктор гуманитарных наук, научная сотрудница Центра исследований освободительного движения и Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого", исследовательница нацистских и советских репрессий в ХХ веке.