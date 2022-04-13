Отказ от российского угля: премьер-министр Японии Фумио Кишида объявил о максимальном использовании ядерной энергии

Об этом сообщает The Japan Times.



"Атомная энергетика - это источник питания базовой нагрузки, необходимый для декарбонизации и важный с точки зрения стабильного энергоснабжения", - сказал Кишида.



На прошлой неделе он заявил об отказе от российского угля. При этом было отмечено, что Япония максимизирует использование высокоэффективных с точки зрения энергетической безопасности источников энергии, включая ядерную энергию.



Сообщается, что атомная энергетика – единственная альтернатива российским углям. Если сложившаяся ситуация сохранится, массовое отключение электроэнергии может произойти в декабре или позже.

Напомним, крупнейший в мире независимый трейдер нефти Vitol Group полностью прекратит торговлю нефтепродуктами из России. Из-за агрессии России, торговлю российским сырьем сократят уже во втором квартале этого года.