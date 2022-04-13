Отказ от российского угля: премьер-министр Японии Фумио Кишида объявил о максимальном использовании ядерной энергии
Премьер-министр Японии Фумио Кишида объявил об усиленном использовании ядерной энергии из-за агрессии России
Об этом сообщает The Japan Times.
"Атомная энергетика - это источник питания базовой нагрузки, необходимый для декарбонизации и важный с точки зрения стабильного энергоснабжения", - сказал Кишида.
На прошлой неделе он заявил об отказе от российского угля. При этом было отмечено, что Япония максимизирует использование высокоэффективных с точки зрения энергетической безопасности источников энергии, включая ядерную энергию.
Сообщается, что атомная энергетика – единственная альтернатива российским углям. Если сложившаяся ситуация сохранится, массовое отключение электроэнергии может произойти в декабре или позже.
- Напомним, крупнейший в мире независимый трейдер нефти Vitol Group полностью прекратит торговлю нефтепродуктами из России. Из-за агрессии России, торговлю российским сырьем сократят уже во втором квартале этого года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.88
-
EUR
Покупка 31.72Продажа 32.67
- Актуальное
- Важное