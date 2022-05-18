Отказ от регулирования цен на топливо поможет стабилизировать рынок в ближайшие недели, – Тимошенко
Решение Кабмина об уходе от госрегулирования стоимости горючего приведет к стабилизации рынка уже в ближайшие недели. Операторы АЗС на совещании с правительством обязались удерживать цены на бензин и дизтопливо на уровне 50-60 грн/литр
Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на комментарий заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
"Было совещание со всеми представителями автозаправочных сетей в Кабмине. Они обязались, можно так сказать, что выше цена не будет, потому что они понимают, что сейчас не время зарабатывать, а время насытить рынок и дать горючее людям", - рассказал Кирилл Тимошенко.
Если горючее будут продавать по более высоким ценам, то власти и правоохранители будут реагировать.
"Мы не можем договориться или не договориться, но они пообещали, что цена будет в таких пределах. Иначе делать выводы не только мы, но и правоохранительные органы.
Да, это вопрос не двух-трех дней. Такая ситуация сложилась не только из-за Кременчугского НПЗ, но и, в частности, потому, что люди начали массово возвращаться. Одно на другое наложилось, и возник такой кризис. И Кабмин принял верное решение. Через несколько недель уже увидим результаты, а через месяц вообще забудем об этом вопросе», – убежден Тимошенко.
Он добавил, что новые партии горючего приезжают в Украину "ежедневно, еженедельно".
Оперативный штаб при Кабинете Министров 17 мая принял решение отказаться от государственного регулирования цен на горючее, ожидая, что цены на бензин не превысят 52 грн/л, дизтопливо – 58 грн/л.
- 17 мая министр экономики Юлия Свириденко заявила, что правительство решило приостановить регулирование цен на бензин и дизтопливо.
- 15 мая Министерство экономики установило среднюю стоимость бензинов в размере 33,36 грн за литр, а дизельного горючего – 35,31 грн за литр.
- Напомним, Украина до конца мая получит более 350 тысяч тонн горючего.
- Один из пунктов пропуска на украинской границе будет отведен только для импорта горючего.
- 28 марта Кабинет Министров ограничил до 5% наценку на брендовое премиальное дизтопливо и бензин для автомобилей.
- 29 апреля Верховная Рада отказалась от возврата полного налогообложения горючего. Об этом сообщил заместитель председателя профильного комитета Ярослав Железняк.
- Украина создаст дополнительный стратегический запас топлива на несколько месяцев вперед, причем его невозможно будет уничтожить.
- Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал, что цена на горючее не отражает реальную стоимость даже со снижением НДС и отмены акциза.
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