Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на комментарий заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Было совещание со всеми представителями автозаправочных сетей в Кабмине. Они обязались, можно так сказать, что выше цена не будет, потому что они понимают, что сейчас не время зарабатывать, а время насытить рынок и дать горючее людям", - рассказал Кирилл Тимошенко.

Если горючее будут продавать по более высоким ценам, то власти и правоохранители будут реагировать.

"Мы не можем договориться или не договориться, но они пообещали, что цена будет в таких пределах. Иначе делать выводы не только мы, но и правоохранительные органы.

Да, это вопрос не двух-трех дней. Такая ситуация сложилась не только из-за Кременчугского НПЗ, но и, в частности, потому, что люди начали массово возвращаться. Одно на другое наложилось, и возник такой кризис. И Кабмин принял верное решение. Через несколько недель уже увидим результаты, а через месяц вообще забудем об этом вопросе», – убежден Тимошенко.

Он добавил, что новые партии горючего приезжают в Украину "ежедневно, еженедельно".

Оперативный штаб при Кабинете Министров 17 мая принял решение отказаться от государственного регулирования цен на горючее, ожидая, что цены на бензин не превысят 52 грн/л, дизтопливо – 58 грн/л.

17 мая министр экономики Юлия Свириденко заявила, что правительство решило приостановить регулирование цен на бензин и дизтопливо.