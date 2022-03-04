Отказ от нейтралитета и освобождение президента от ответственности: Лукашенко подписал решение об изменении Конституции Беларуси

Об этом сообщает Вelsat, передает Еспресо.TV.



Новая Конституция вступит в силу 15 марта.



За поправки в конституцию белорусы "голосовали" на референдуме 27 февраля.



Напомним, тогда в Беларуси 65,16% опрошенных граждан на референдуме проголосовали за поправки в Конституцию.

Среди главных поправок в конституцию, за которые голосовали на референдуме:

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко сможет избраться еще на два срока,

Беларусь отменит положение о своем нейтралитете и безъядерном статусе,

Президента страны нельзя будет привлекать к ответственности за преступления, совершенные им на посту.