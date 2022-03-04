Отказ от нейтралитета и освобождение президента от ответственности: Лукашенко подписал решение об изменении Конституции Беларуси
В пятницу, 4 марта, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко подписал решение республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси
Об этом сообщает Вelsat, передает Еспресо.TV.
Новая Конституция вступит в силу 15 марта.
За поправки в конституцию белорусы "голосовали" на референдуме 27 февраля.
Напомним, тогда в Беларуси 65,16% опрошенных граждан на референдуме проголосовали за поправки в Конституцию.
Среди главных поправок в конституцию, за которые голосовали на референдуме:
- Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко сможет избраться еще на два срока,
- Беларусь отменит положение о своем нейтралитете и безъядерном статусе,
- Президента страны нельзя будет привлекать к ответственности за преступления, совершенные им на посту.
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