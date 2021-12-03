"Отказ от НАТО и снятие вопроса Крыма": политолог назвал возможные условия для прямых переговоров между РФ и Украиной
Политолог Александр Мусиенко считает, что прямые переговоры между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным приведут к расколу в украинском обществе
Об этом он заявил в эфире программы "Дебаты с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.
"Для того чтобы переговоры проходили, должны быть предпосылки. Россия посылает сигналы: отказ от НАТО, выполнение Минских договоренностей с интеграцией Донбасса на самых жестких условиях в Украину, снять вопросы Крыма, нейтральный статус Украины. Это примерно перечень условий, которые могут выдвигаться Кремлем, как предпосылка для обсуждений во время встречи. Другие условия там никто обсуждать не собирается и не будет", - сказал политолог.
Он задается вопросом, уполномочит ли кто-нибудь президента на такие переговоры.
"Россия еще активнее педалирует эту тему, им же выгодно. Потому что для них в любом случае сценарий выигрышный. Пойдет президент на переговоры - раскол украинского общества, политикума и нестабильность. Не пойдет - тоже можно качать ситуацию", - считает Мусиенко.
Политолог обратил внимание на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о посредничестве между Украиной и РФ.
"Я бы вообще сосредоточился на предложении Турции и настаивал на том, чтобы Минский формат перенести в Стамбул или Анкару. Давайте предлагать там переговоры. А идея прямых переговоров - она ошибочна. Нельзя идти на такие шаги, когда Россия продолжает ослабевать. Надо подождать, переговорный формат выкристаллизуется сам по себе. Не нужно спешить с шагами, которые будут иметь отрицательные последствия для государственности и украинского народа", - подытожил политолог.
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