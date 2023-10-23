"Отказ может иметь последствия": оккупанты на Донетчине заставляют украинцев сдавать кровь для армии РФ
Рашисты заставляют местных жителей Донецкой области сдавать кровь для раненых русских солдат
Об этом информирует Центр национального сопротивления.
"На временно оккупированных территориях оккупанты начали кампанию по принудительной сдаче крови на нужды оккупационных войск", - говорится в заявлении.
Сообщается, что в Донецкой области в пункты донорства заставляют идти коллаборантов, студентов фальшивых учебных заведений и участников псевдодобровольческих организаций, которые контролирует Кремль. Сдача крови происходит под подпись и отказ может иметь последствия.
В то же время враг не скрывает, что кровь нужна для оккупационных войск РФ.
Жители временно оккупированных территорий могут ускорить время освобождения родины и сообщить нам о местонахождении врага и его техники. Сделать это можно по ссылке.
- Кроме того, во временно оккупированном Северодонецке Луганской области из двух работающих аптек осталась только одна, но и там существует острая нехватка медикаментов.
- На территории временно оккупированной Херсонской области российские войска создали медицинский кризис.
- Также рашисты заставляют украинских детей проходить "углубленные профилактические медицинские осмотры" в РФ и вынуждают получить российские документы.
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