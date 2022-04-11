Отказ мира от российской нефти не приведет к росту цен на нее, – советник Зеленского

Об этом рассказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в онлайн-интервью южнокорейскому изданию MoneyS, передает прессслужба ОПУ .

Он отметил, что российский экспорт сырой нефти фактически неуклонно рос после начала войны в Украине и в прошлом месяце достиг 4,7 млн баррелей.

"Путин только на нефти получает 1 миллиард долларов в день. Европейские страны даже увеличили импорт российской нефти", - сказал Устенко.

Советник Зеленского обратил внимание на то, что, например, у Германии сейчас самые большие запасы нефти в истории, и, по словам немецкого министра энергетики, будет продолжать импортировать российскую нефть.

Устенко заявил, что с введением эмбарго на нефть из РФ, цены в мире не начнут существенно расти.

"Офис президента провел симуляцию - что будет, если дополнительные поставки нефти не будут происходить, что является худшим сценарием. В результате мы поняли, что рост цены на нефть снова вернется к нормальным показателям через несколько недель. Некоторые европейские страны опасаются, что может произойти инфляция. Однако на рынке произойдет быстрая коррекция, и цены снова вернутся к приемлемому уровню. Причина, по которой я считаю, что цена на нефть упадет, состоит в том, что на рынок будет поступать дополнительная сырая нефть из Латинской Америки и Ближнего Востока", – пояснил советник. президента.



По его словам, Россия будет продолжать продавать свою нефть дешево, даже по цене, вполовину ниже международных цен. И даже если Запад в будущем значительно сократит импорт, российскую нефть могут покупать Индия и Китай, однако у РФ есть ограниченные возможности поставлять свою нефть, ведь ее танкерный флот довольно невелик.



Устенко призвал мир "перекрыть денежный поток для президента России Владимира Путина – прекратить импортировать кровавую российскую нефть и газ".