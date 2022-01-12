"Откат" в 4 млн грн: ГБР задержало одного из руководителей Киевзеленстроя

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



"При получении части средств - почти 1,7 млн грн - задержан руководитель одного из коммунальных предприятий КГГА, а также посредник, который обеспечивал реализацию преступной схемы", - говорится в сообщении.







ГБР установило, что должностные лица Киевзеленстроя получали деньги благодаря такой схеме: они обеспечивали победы в тендерных торгах привлеченным коммерческим структурам, а затем получали от этих учреждений часть средств от сумм тендеров.







В рамках уголовного производства следствие задокументировало несколько фактов передачи денег.



11 января задержали заместителя начальника управления капитальных вложений Киевзеленстроя и посредника, которые передавали 1,5 млн грн и $4,3 тыс.



В октябре 2021 года представитель Киевзеленстроя получил первую часть денег на сумму более 2 млн грн.



"В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения указанным должностным лицам. Уже проведен ряд обысков у других фигурантов уголовного производства, в ходе которых изъято большое количество наличных, документов, технических средств связи и т.п., содержащих доказательства преступной деятельности", - сообщили в бюро.





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