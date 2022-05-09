Отговорки о погодных условиях – ложь. У Путина уже нет самолетов для парада, - Огрызко

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Еще несколько дней назад Минобороны РФ сообщали, что парад военно-воздушных сил в Москве будет. Однако, украинские героические силы уменьшили количество военной техники в Украине, в том числе самолетов и вертолетов. На сегодняшний день уже 199 военных самолетов РФ были уничтожены в Украине. Поэтому, возможно, действительно нечем и для чего проводить парад военно-воздушных сил", – пояснил Огрызко.

Огрызко назвал ссылку руководства РФ на плохую погоду, из-за которой парад военно-воздушных сил в Москве был отменен, "смешными".

"Ссылки на плохую погоду от руководства Кремля смешны. Дождя там не было. Облачность такая же, как сегодня в Киеве. То есть вполне нормальная для пролета авиации. Поэтому здесь говорилось о том, что действительно нечего уже показывать. Разве, что показать самолет "судного дня", который вроде бы должен спасти Путина и его окружение. Это можно было бы показать для людей, мало что в этом понимающих. Поскольку, как только такой самолет поднимается в небо, он становится целью всех возможных противников России. Поэтому, я думаю, что как только он поднимется в воздух, сразу повторит судьбу тех 199 самолетов, которые были уничтожены в Украине", - добавил Огрызко.