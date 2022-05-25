ОТГ "Восток" 25 мая убили 62 оккупантов, уничтожили беспилотник, БТР и 6 артиллерийских систем
За день 25 мая украинские военные уничтожили на Востоке нашей страны 62 российских оккупантов
Об этом сообщили в отчете ОТГ "Восход".
"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восход", - начали отчет ВСУ.
Сегодня, 25 мая, украинские воины уничтожили 62 захватчиков, БТР, 6 артиллерийских систем, 4 миномета, 4 автомобиля и беспилотник.
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