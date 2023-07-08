Об этом написал Стратком ВСУ в telegram.

"Отец наш Залужный" - оркестр 93-й бригады "Холодный Яр" поздравил главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного с Днем рождения патриотической песней.

Читайте также: 50 лет Залужному! 20 фактов из жизни "Железного Генерала".

"Нам чужого поля не надо, за свое мы бьемся до конца. Наступление наше никто не остановит. Через огонь идем к цели. Освободим свою Украину. Врагам сломаем хребты", - поют военные.