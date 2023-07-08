"Отец наш Залужный, ВСУ семья". Оркестр бригады "Холодный Яр" поздравил главнокомандующего с 50-летием
Оркестр 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" в субботу, 8 июля, поздравил с днем рождения и юбилеем главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного
Об этом написал Стратком ВСУ в telegram.
"Отец наш Залужный" - оркестр 93-й бригады "Холодный Яр" поздравил главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного с Днем рождения патриотической песней.
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"Нам чужого поля не надо, за свое мы бьемся до конца. Наступление наше никто не остановит. Через огонь идем к цели. Освободим свою Украину. Врагам сломаем хребты", - поют военные.
- Мэр Киева Виталий Кличко поздравил с днем рождения и юбилеем главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
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