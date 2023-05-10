Отец Месси опроверг информацию о трансфере сына в Саудовскую Аравию
Отец звезды ПСЖ Лионеля Месси отреагировал на информацию СМИ, что его сын уже достиг устной договоренности о трансфере в саудовский "Аль-Хиляль"
Об этом сообщает L'Equipe.
"Ни с одним клубом нет никаких договоренностей. Как только сезон закончится, придет время проанализировать и посмотреть, что у нас есть, а потом принять решение. Всегда ходят слухи, и многие используют имя Лионеля, чтобы получить плохую славу. Однако правда только одна. Можем заверить вас, что ни с кем ничего нет. Ни устно, ни подписано, ни согласовано. И не будет до конца сезона", - сказал отец Месси.
8 мая Месси возобновил тренировки с ПСЖ. Это произошло через шесть дней после того, как парижский клуб отстранил аргентинца от команды на две недели. Аргентинец самовольно уехал на отдых в Саудовскую Аравию, а затем публично извинялся перед командой.
Из-за наказания 35-летний форвард пропустил матч чемпионата Франции против "Труа" (3:1). Фаны клуба после инцидента требовали, чтобы аргентинец уходил из ПСЖ.
Лионель Месси в нынешнем сезоне сыграл за парижан 37 матчей, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач. ПСЖ за 4 тура до завершения чемпионата Франции возглавляет турнирную таблицу и опережает ближайшего преследователя – "Ланс" – на 6 очков.
- 2 мая ПСЖ отстранил Лионеля Месси от команды на две недели.
- 9 мая сообщалось, что со следующего сезона Месси будет играть в Саудовской Аравии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.3
Покупка 37.3Продажа 37.86
-
EUR
Покупка 40.82Продажа 41.75
- Актуальное
- Важное