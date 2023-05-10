9 мая издание AFP сообщило, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, у которого истекает контракт с "Пари Сен-Жермен" в конце сезона, точно продолжит свою карьеру в Саудовской Аравии и уже согласовал рекордный контракт .

Однако, по словам отца 35-летнего аргентинца, Хорхе Месси, на данный момент он еще не договорился ни с одним клубом о предстоящем трансфере и будущее его сына будет решено в конце сезона.

"Нет никаких договоренностей с клубами по поводу следующего сезона. Это все мы решим в конце сезона. Ничего не подписано, не согласовано, нет никакой устной договоренности. Это просто фейковые новости с использованием имени Лео", — цитирует слова отца Месси журналист Фабрицио Романо со ссылкой на официальное заявление.