Отец меня бы никогда не понял, - украинский тренер Вернидуб признался, почему не хочет работать в России

Об этом сообщает "Трибуна".



По словам Вернидуба, в свое время он мог возглавить "Краснодар", но отказался.



"Предложения о работе? Нет, из России точно нет. Я же говорил, что не буду там работать. У меня есть свои принципы. Да и отец меня бы никогда не понял. В свое время было приглашение из "Краснодара", но я отказался ", - сказал Вернидуб.

После 2-х матчей группу D в ЛЧ сенсационно возглавил молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба, у которого 6 очков. Следом идет "Реал" с тремя баллами. "Шахтер" и "Интер" делят 3-4 место, у них по 1 набранному пункта.

3-й тур Лиги чемпионов состоится 19 октября. "Шахтер" сыграет против "Реала", а на "Шериф" ждет встреча с миланским "Интером".

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