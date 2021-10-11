Отец меня бы никогда не понял, - украинский тренер Вернидуб признался, почему не хочет работать в России
Украинский тренер Юрий Вернидуб заявил, что не будет работать в России из-за своих принципов
Об этом сообщает "Трибуна".
По словам Вернидуба, в свое время он мог возглавить "Краснодар", но отказался.
"Предложения о работе? Нет, из России точно нет. Я же говорил, что не буду там работать. У меня есть свои принципы. Да и отец меня бы никогда не понял. В свое время было приглашение из "Краснодара", но я отказался ", - сказал Вернидуб.
После 2-х матчей группу D в ЛЧ сенсационно возглавил молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба, у которого 6 очков. Следом идет "Реал" с тремя баллами. "Шахтер" и "Интер" делят 3-4 место, у них по 1 набранному пункта.
3-й тур Лиги чемпионов состоится 19 октября. "Шахтер" сыграет против "Реала", а на "Шериф" ждет встреча с миланским "Интером".
- Напомним, 28 сентября "Шериф" под руководством Вернидуба сенсационно победил мадридский "Реал" .
- 1 октября стало известно, что Юрий Вернидуб зарабатывает в "Шерифе" менее 20 тыс. евро в месяц.
- После этого украинский тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб дал патриотическое интервью российским журналистам.
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