Отец Макгрегора резко ответил Зеленскому из-за критики фото звезды UFC с Путиным
Отец Конора Макгрегора возмутился из-за слов президента Украины Владимира Зеленского, который раскритиковал ирландского бойца смешанных единоборств за совместное фото с Владимиром Путиным
Об этом сообщает Sunday World .
Таким образом, он ответил Зеленскому на критику бойца UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) за его фото с российским диктатором.
"Зеленский, бойся и держи имя моего сына подальше от своего паршивого рта", - написал Макгрегор-старший в Instgaram.
Ранее сообщалось, что Зеленский во время встречи с ирландскими политиками признался, что был фанатом Макгрегора, но изменил мнение об ирландце из-за его совместного фото с Путиным.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное