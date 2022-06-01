Об этом сообщает Sunday World .

Таким образом, он ответил Зеленскому на критику бойца UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) за его фото с российским диктатором.

"Зеленский, бойся и держи имя моего сына подальше от своего паршивого рта", - написал Макгрегор-старший в Instgaram.

Ранее сообщалось, что Зеленский во время встречи с ирландскими политиками признался, что был фанатом Макгрегора, но изменил мнение об ирландце из-за его совместного фото с Путиным.

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