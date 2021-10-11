Отец Фьюри вызывающе призвал Усика драться за титул абсолютного чемпиона мира
Отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, Джон Фьюри, заявил, что следующим соперником его сына должен быть Александр Усик
Об этом сообщает Talksport .
Джон Фьюри уверен, что Усик и его сын должны провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
"Считаю, что он должен встретиться с Усиком или не с кем. Следующим будет Усик или никто. Я бы не стал беспокоиться о других, они ниже классом, чем Тайсон.Тайсон не будет драться в таких боях. Я ему сказал, что это должен быть Усик, или пусть нас даже не беспокоят ", - сказал отец Тайсона Фьюри.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 7 октября WBC объявила, что победитель поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером будет иметь 30 дней, чтобы договориться с Александром Усиком о бое за звание абсолютного чемпиона мира.
- 8 октября Боб Арум обратился к Джошуа с просьбой, чтобы он отказался от реванша с Александром Усиком.
- 10 октября Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира WBC в поединке против Деонтея Уайлдера.
- После этого британец Энтони Джошуа активировал опцию реванша в контракте на бой с Александром Усиком .
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