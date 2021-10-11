Отец Фьюри вызывающе призвал Усика драться за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает Talksport .



Джон Фьюри уверен, что Усик и его сын должны провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.



"Считаю, что он должен встретиться с Усиком или не с кем. Следующим будет Усик или никто. Я бы не стал беспокоиться о других, они ниже классом, чем Тайсон.Тайсон не будет драться в таких боях. Я ему сказал, что это должен быть Усик, или пусть нас даже не беспокоят ", - сказал отец Тайсона Фьюри.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

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