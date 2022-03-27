Отец футболиста-предателя Тимощука записался в терроборону в Луцке
Отец украинского тренера российского "Зенита" Анатолия Тимощука вступил в ряды территориальной обороны в Луцке
Об этом заявил главный тренер "Вереса" из Ривне и бывший одноклубник Анатолия Тимощука по "Шахтеру" Юрий Вирт, сообщает Футбол 1 .
По его словам, после начала полномасштабной российской агрессии он переписывался с Тимощуком, который, несмотря на войну, остался работать в России, хотя его отец в это время записался в ряды терробороны в Луцке.
"Я написал Тимощуку, что на его месте поступил бы иначе. Он должен сам объяснить свой поступок. Он живет в Санкт-Петербурге. Я не знаю, видит ли он то, что происходит в Украине. Написал ему, что если бы он увидел, то бросил бы этот клуб и жил в другой стране. Я знаю, что его отец полностью держит в курсе. Он проживает в Луцке и записался в терроборону. Я думаю, что он все знает", - сказал Вирт.
- Напомним, 11 марта контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола лишил экс-игрока национальной сборной Анатолия Тимощука всех титулов, лицензии тренера и отлучил от футбола.
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