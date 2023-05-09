Об этом Бачинская сообщила в Instagram .

"Война забрала и моего отца Юрия. Просто невозможно в это поверить. Это был лучший папа, друг, пример для меня. Я очень скучаю и люблю своего папу. Знаю, ты попал в лучший мир. Вечная память! Герой навеки! " – написала Бачинская.

19-летняя Анастасия Бачинская является чемпионкой Европы в составе сборной Украины в командных соревнованиях и бронзовым призером ЧЕ-2021 в упражнениях на бревне. Также она является чемпионкой Европейских игр-2019 в вольных упражнениях.