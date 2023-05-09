Отец чемпионки Европы по гимнастике Анастасии Бачинской погиб на войне с Россией
Отец чемпионки Европы по спортивной гимнастике в командных соревнованиях Анастасии Бачинской погиб на фронте - Читайте больше на Еспресо
Об этом Бачинская сообщила в Instagram .
"Война забрала и моего отца Юрия. Просто невозможно в это поверить. Это был лучший папа, друг, пример для меня. Я очень скучаю и люблю своего папу. Знаю, ты попал в лучший мир. Вечная память! Герой навеки! " – написала Бачинская.
19-летняя Анастасия Бачинская является чемпионкой Европы в составе сборной Украины в командных соревнованиях и бронзовым призером ЧЕ-2021 в упражнениях на бревне. Также она является чемпионкой Европейских игр-2019 в вольных упражнениях.
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