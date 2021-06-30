Отели Египта попросили предоставлять услуги на украинском языке, - министр туризма
Правительство Египта попросилогостиницы страны использовать украинский язык при обслуживании
Об этом сообщил министр туризма и древностей Египта Халед Аль-Анани, передает 5 канал .
Правительство дало распоряжение работникам, чтобы дублировать на украинский информационные материалы в гостиницах.
Также Египет заинтересован в персонале, который будет говорить на украинском языке.
"Я был в Украине с официальным визитом. И это было первой просьбе, которую я получил. Туристы любят, когда они получают услуги на украинском языке в гостиницах, в которые приезжают. После моего возвращения мы попросили гостиницы использовать украинский везде, где это возможно. Египетское агентство по продвижению туризма делает горячую линию для путешественников, где будет украинский язык. И она заработает очень скоро ", - сообщил министр.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.21
Покупка 27.21Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.16Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное