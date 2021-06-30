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Отели Египта попросили предоставлять услуги на украинском языке, - министр туризма

30 июня, 2021 среда
11:17
Мир

Правительство Египта попросилогостиницы страны использовать украинский язык при обслуживании

Об этом сообщил министр туризма и древностей Египта Халед Аль-Анани, передает 5 канал .

Правительство дало распоряжение работникам, чтобы дублировать на украинский информационные материалы в гостиницах.

Также Египет заинтересован в персонале, который будет говорить на украинском языке.

"Я был в Украине с официальным визитом. И это было первой просьбе, которую я получил. Туристы любят, когда они получают услуги на украинском языке в гостиницах, в которые приезжают. После моего возвращения мы попросили гостиницы использовать украинский везде, где это возможно. Египетское агентство по продвижению туризма делает горячую линию для путешественников, где будет украинский язык. И она заработает очень скоро ", - сообщил министр.

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Египет
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