Отели Египта попросили предоставлять услуги на украинском языке, - министр туризма

Об этом сообщил министр туризма и древностей Египта Халед Аль-Анани, передает 5 канал .



Правительство дало распоряжение работникам, чтобы дублировать на украинский информационные материалы в гостиницах.



Также Египет заинтересован в персонале, который будет говорить на украинском языке.

"Я был в Украине с официальным визитом. И это было первой просьбе, которую я получил. Туристы любят, когда они получают услуги на украинском языке в гостиницах, в которые приезжают. После моего возвращения мы попросили гостиницы использовать украинский везде, где это возможно. Египетское агентство по продвижению туризма делает горячую линию для путешественников, где будет украинский язык. И она заработает очень скоро ", - сообщил министр.