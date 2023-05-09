Об этом сообщает Центр противодействия коррупции .

Так, у Сальдо конфисковали ПАО "Каштан", зарегистрированное в Коростышевском районе. Общество занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и глинистого сланца. Также ВАКС конфисковал у него 30% транспортной компании "Дельта Сервис".

Кроме того, у коллаборанта конфисковали недвижимость в ряде регионов Украины. Речь идет об отеле и трехэтажке в Херсоне, доме площадью 226 квадратов в Херсоне, квартирах в Херсоне и Одессе. Также ВАКС арестовал его апартаменты площадью 300 квадратов в Ялте, квартиру и два паркоместа в Ореанде, несколько земельных участков и автомобиль Volvo XC90.

В то же время ВАКС отказался от конфискации имущества, записанного на дочь Сальдо Ирину. Речь идет о зарегистрированных в Херсоне ООО "Бебко" - сети автосалонов, которая является дилером автомобилей Volvo, и об ООО "Конка", которое занимается организацией досуга.