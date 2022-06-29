Отечественный бизнес активно поддерживает украинскую армию

Три машины скорой помощи для николаевских медиков, бронированные авто для фронта и самая современная снайперская винтовка для украинских воинов на передовую. Всё это для борьбы с российскими оккупантами защитникам Украины передала компания Favbet. Помогают всеми возможными ресурсами. Речь не только о финансах, но и о ресурсах сотрудников, компании, включая IT-инфраструктуру.

“С первого месяца войны на счета ОО “Вернись Живым” и потребности ВСУ FAVBET перечислил более 4 миллионов гривен. С начала войны ежемесячно компания перечисляет 1,5 – 2 миллиона на счет ВСУ. Таким образом, каждый наш клиент помогает приблизить победу”, – рассказывает Chief Human Resources officer Сергей Кошиль.

Много замечательных проектов, реализуемых во время войны – инициативы сотрудников компании. Они собственноручно разработали сайт для поиска людей, с которыми потеряна связь во время эвакуации. Этот проект сделали за три дня и сейчас на сайте собраны данные более 50 000 украинцев, разыскиваемых их родными.

"Мы решили автоматизировать весь и сделали сайт для этого поиска. Мы подключили волонтеров для поиска этих списков. Мы их редактировали, заносили в базу. Мы обрабатывали все картинки со списками. Сайт мы разработали буквально за три дня", - вспоминает PHP Development Manager Михаил Горишный.

А в Хорватском городе Загреб компания открыла Центр адаптации для переселенцев из Украины. В целях бесплатного изучения хорватского и английского языков, оказания психологической поддержки и гуманитарной помощи. На воплощение идеи понадобилось меньше недели. За это время удалось найти место преподавателей, студентов, учебные материалы, кафедры и все остальное, что нужно для изучения иностранных языков. Ожидается, что уже скоро в центре будут учиться не менее 100 студентов.

"Все вынужденно перемещенные лица из Украины имеют возможность бесплатно получить курсы изучения хорватского языка, разного вида социальную, гуманитарную и психологическую помощь. Также за 3 месяца военных действий со стороны компании были созданы логистические маршруты из Европы в Киев и Львов", - говорит Сергей Кошиль.

Бизнес активно сотрудничает с волонтерами. Только на прошлой неделе на нужды одного из военных подразделений во Львовской области компания Favbet передала 500 килограммов продуктов питания и более 300 килограммов медикаментов и средств гигиены.