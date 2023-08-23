Отечественные компании активно внедряют программы реабилитации украинских защитников

Забота о мобилизованных сотрудниках – среди приоритетных комплексных мероприятий компании, которую она реализует вместе с организацией "Ветеран Хаб" и которая направлена на поддержку коллег после возвращения с фронта и помощь их родным и близким.

"Мы готовимся поддерживать наших воинов и членов их семей. Это очень важно, и я сам прошел несколько таких тренингов. Этому нужно уделять особое внимание. Обязательно! В том числе и при ведении бизнеса, при трудоустройстве и во время всей трудовой деятельности", - сказал генеральный директор "ИМПЕРИАЛ ТОБАККО ЮКРЕЙН" Евгений Кобец.

Компания помогает военнослужащим как продукцией, так и средствами на их неотложные нужды. В частности, общая сумма благотворительной помощи ВСУ в виде продукции составила 41 млн грн.

Несмотря на сокращение экспортных объемов, фабрика во время войны сохранила все рабочие места и даже создала новые.

"Мы продолжаем работать и выпускать продукцию. В эти тяжелые годы удается удерживать объемы производства на довоенном уровне, выполнять производственные планы и обеспечивать рынок продукцией. Мы стабильно платим налоги, которые сейчас крайне важны для государства. Мы гордимся тем, что наша компания Imperial Brands, частью которой является "Империал Тобакко", одна из первых международных компаний полностью вышла с рынка России еще в марте 2022 года", - сказала председатель правления "ИМПЕРИАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАИНА" Галина Воробьева.

С начала полномасштабной войны в компании "Империал Тобакко" значительно усилился фокус на социальное беспокойство и безопасность работников. Сотрудникам добросовестно выплачивают всю зарплату и другую помощь на покрытие непредвиденных расходов, связанных с войной.

"С начала войны компания взяла за принцип — ни одного увольнения! И на сегодняшний день мы этого строго соблюдаем. То есть, ни один работник не был уволен по инициативе компании. Напротив, мы даже увеличили количество рабочих мест. Кроме того, в конце 2022 года компания проиндексировала зарплаты всех работников. и осуществила социальные выплаты", - рассказывает Евгений Кобец.

В эти сложные времена фабрике удается удерживать объем производства на довоенном уровне и обеспечивать еще больше налоговых вычетов.

"В 2023 году мы обеспечим уплату еще большего объема налогов. Только за первое полугодие мы уже уплатили около 10 млрд грн платежей. А еще мы продолжаем внедрение "зеленых" инициатив. Достигли достаточно амбициозной для нас цели — ноль отходов на мусорные полигоны", - заявила Галина Воробьева.

В общей сложности после запуска фабрики в конце 1990-х в производство "Империал Тобакко" было инвестировано 315 млн долларов. И даже несмотря на войну в предприятие в последние годы вложили еще около 2 млн долларов.