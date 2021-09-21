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Отечественная сеть супермаркетов провела розыгрыш призов среди своих покупателей

21 сентября, 2021 вторник
20:10
Новости

Главный и самый ценный подарок от АТБ получил львовянин Роман - он стал обладателем нового Porsche

Отечественная сеть супермаркетов провела масштабную акцию среди своих покупателей "АТБ заряжает тебя". Украинцы получили в подарок почти 160 тысяч бонусных сертификатов от магазина электротехники, 500 мобильных батарей, 40 единиц электротранспорта и десять электромобилей. Представители магазина рассказывают, что все акции в сети проходят максимально прозрачно и открыто. Участие в последней акции приняли более чем 360 тысяч клиентов.

"Наши покупатели нам доверяют. мы работаем уже не первый год, уже 25 лет компания на рынке и за это время мы показали себя как честная, игра по-честному и поэтому все наши акции это не только экономия семейного бюджета, но и ценные призы, ценные подарки", - рассказывает управляющая магазином Оксана Гера.

Главный подарок от сети получил львовянин Роман. Отец двух сыновей выиграл новенький автомобиль. Роман является постоянным клиентом сети, выбрал этот супермаркет за доступные цены, качественные продукты и широкий выбор товаров. Когда узнал об акции, не раздумывая решил принять участие. Зарегистрировал несколько чеков и один из них принес ему победу.

"Онлайн-розыгрыш я пропустил, не смог посмотреть. А уже вечером в день розыгрыша получил смс и не поверил. На самом деле, до конца не верилось, что это возможно. Даже в тот момент, когда получил известие, что я якобы стал победителем, где-то до того момента пока не приехал на своем автомобиле назад, не верил", - делится впечатлениями победитель акции Роман.

География Проекта чрезвычайно широка. Магазины тороговой сети открыты в 24-х областях Украины. Супермаркеты представлены как в крупных городах, так и в маленьких городах.

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