Отечественная компания закупила VAC-аппараты для лечения раненых

Лечение с помощью VAC-аппаратов получило активное применение в последние годы. Благодаря таким технологиям врачи очищают открытые инфекционные раны и готовят пациентов к пластическим операциям. Не нужно делать ежедневные болезненные перевязки. При этом срок очищения ран сокращается в 3-5 раз. Такое новое оборудование для больниц Черкасс и Винницы передала компания МХП.

“Образно говоря, вместо 30 дней рану можно залечить за 10 дней. Хочу от себя, от всех сотрудников и администрации больницы поблагодарить МХП за помощь, которую оказали в лечении наших пациентов. Без этой помощи было бы гораздо сложнее”, – рассказывает заведующий высокоспециализированным центром ортопедии винницкой больницы доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины Вячеслав Майко.

А в одной из киевских больниц медики выполняют высокоточные хирургические операции для раненых защитников. Оперируют, в частности, травмы коленных суставов, вывихи, повреждения связок и другие ранения. На время реабилитации важно здоровое питание. Которым также обеспечивает социально ответственный бизнес.

“МХП оказывает существенную помощь нашим ребятам. И из ВСУ и из терробороны. Для того чтобы они полноценно могли питаться, восстанавливать свои силы. Когда человек хорошо питается, когда ему комфортно, он поправляется гораздо быстрее”, - говорит врач ортопед-травматолог киевской больницы Владимир Капулин.

Компания помогает не только медучреждениям лекарствами и оборудованием. С начала войны Благотворительный Фонд МХП - Громаде" обеспечил граждан Украины - переселенцев и малообеспеченных людей - продуктами питания в двенадцати областях Украины.

Главной ценностью компании является человек. Поэтому с первых дней войны мы поняли, что забота о наших работниках, о защитниках Украины, забота о медицинском персонале, забота о людях, проживающих в украинских громадах, - на первом месте”, - говорит Павел Мороз.

На сегодня компания уже передала 13 тысяч тонн своей продукции на сумму почти 800 миллионов гривен.