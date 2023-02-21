Отечественная гемблинговая компания поддержала производителей ударных БПЛА

Еще в 2016 году группа военных загорелась идеей создать собственную модель ударных беспилотников. Разработку назвали Panisher. Проект был замешан в 2020 году. А сейчас на фронте боевые задачи выполняют уже около полусотни таких летательных аппаратов. 37 экипажей ежемесячно получают на линии боевых действий до полутысячи взрывных контейнеров. Компания Cosmolot, которая оказала помощь, сфокусировалась именно на "Панишерах". Уже профинансировали закупку 2 летательных аппаратов, а также возместили расходы на комплектующие на общую сумму около 4 миллионов гривен. Всего с начала войны гемблинговая компания оказала помощь фронту на сумму почти в 20 миллионов гривен.

“Нам помогает компания Cosmolot, она является нашим системным партнером. Мы сотрудничаем с 2022 года. Нам помогают в обеспечении не только экипажей, не только комплектующими. А также самолетами, которые время от времени могут теряться, разбиваться или быть сбитыми. Поэтому восстановление таких самолетов – это восстановление способности подразделений. Это тоже очень важный элемент поддержки наших воинов», – говорит представитель команды разработчиков Максим Субботин.

"Панишеры" просты в использовании, их легко собирать, они имеют небольшой вес.

“В первом классе с максимально взлетным весом в 7,5 килограммов эти дроны являются самыми быстрыми и тихими. Они имеют достаточно широкий спектр применений. Это если говорить о боевых задачах. Радиус полета до 45 км. Наша БПЛА может нести контейнеры с максимальным весом до 3 килограмма”, - рассказывает Максим Субботин. Этот самолет может уничтожать логистику в оперативном тылу. Не давая врагу подвозить боеприпасы, горючее. Максимально усложняет жизнь захватчикам. Истребляет квалифицированный персонал оккупационных войск и их командование и технических работников”, - рассказывает инструктор военных экипажей Петр Розенбаум.

За почти год войны Cosmolot уплатил в бюджеты всех уровней 80 миллионов гривен. В компании говорят – что каждый украинский легальный бизнес важен и ценен для страны. Потому что официальная уплата налогов государству, это также поддержка фронта.