Отдыхающим из Саудовской Аравии в Украине не хватает халяльного мяса

Подробности со ссылкой на Религиозно-информационную службу передает Еспресо.TV .



Как отмечается, это очень обеспеченные клиенты. Останавливаются они обычно в пятизвездочных отелях и не жалеют чаевых.



Другими особенностями туристов-саудовцев является то, что они никогда не отдыхают в одиночку. Это либо супружеские пары, или молодожены после свадьбы, или большие семьи по 10-15, а то и по 20 человек, что является традиционным для ислама.



Но есть одна проблема. В гостиничных ресторанах саудовцы требуют халяльную пищу - говядину и баранину, к тому же животные должны быть выращены и забиты по нормам ислама - только в таком случае их мясо считают разрешено для потребления.



Пока еще не все украинские гостиницы готовы предложить своим гостям халяльную пищу.





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