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Отдых в Египте подорожает

15 августа, 2021 воскресенье
14:40
Экономика

Открытие Египта для туристов из России и внедрение официальным Каиром госрегулирования цен на проживание в четырех- и пятизвездочных отелях увеличат цены на отдых для украинцев

Об этом в эфире одного украинских телеканалов заявил вице-президент Ассоциации туристических агентств Максим Дереза, передает Еспресо.TV.

"Думаю, эти два фактора - административное регулирование цен плюс возвращение российского туриста на египетские курорты - увеличит стоимость продукта.

Но все равно будут горячие предложения, потому что египетское направление - это чартерное направление. В течение сезона есть провальные даты, и на них всегда появляются горячие предложения. Если люди хотят сэкономить, они могут улететь в момент спада цен ", - сказал он.

Эксперт отметил, что поддерживает рост цен на отдых в Египте, "потому что в последние годы у них постоянный кризис на туристическом рынке, отели снижают стоимость прежде всего за счет качества услуг, поэтому идет много жалоб туристов на питание, напитки, сервис и т.п.".

  • Напомним, Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами, которое было прервано с ноября 2015 из-за авиакатрострофы российского лайнера над Синайским полуостровом.

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туризм
Египет
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