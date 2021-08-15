Отдых в Египте подорожает
Открытие Египта для туристов из России и внедрение официальным Каиром госрегулирования цен на проживание в четырех- и пятизвездочных отелях увеличат цены на отдых для украинцев
Об этом в эфире одного украинских телеканалов заявил вице-президент Ассоциации туристических агентств Максим Дереза, передает Еспресо.TV.
"Думаю, эти два фактора - административное регулирование цен плюс возвращение российского туриста на египетские курорты - увеличит стоимость продукта.
Но все равно будут горячие предложения, потому что египетское направление - это чартерное направление. В течение сезона есть провальные даты, и на них всегда появляются горячие предложения. Если люди хотят сэкономить, они могут улететь в момент спада цен ", - сказал он.
Эксперт отметил, что поддерживает рост цен на отдых в Египте, "потому что в последние годы у них постоянный кризис на туристическом рынке, отели снижают стоимость прежде всего за счет качества услуг, поэтому идет много жалоб туристов на питание, напитки, сервис и т.п.".
- Напомним, Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами, которое было прервано с ноября 2015 из-за авиакатрострофы российского лайнера над Синайским полуостровом.
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