Отдохнет и вернется: легенда бокса Льюис объяснил, ради чего Фьюри возобновит карьеру

Об этом сообщает Daily Mail .

По словам бывшего абсолютного чемпиона мира, Тайсон Фьюри в победном поединке за титул WBC (Всемирного боксерского совета) против Диллиана Уайта доказал, что является лучшим тяжеловесом современности и еще не сказал в боксе своего последнего слова.

"Фьюри находится на пике карьеры, он лучший тяжеловес мира. Он возьмет какое-то время, отдохнет и вернется. Я пойму, если Фьюри закончит карьеру, но надеюсь, что он вернется. Я сомневаюсь, что он уйдет. Думаю, Фьюри вернется, я верю, что он захочет стать абсолютным чемпионом", - сказал Льюис.

Он добавил, что Фьюри в бою против Уайта выглядел потрясающе.

"Он продемонстрировал великолепный бой. В конце Диллиан Уайт не знал, что его ждет. Это был отличный апперкот. Я не думал, что стойка левши от Уайта как-то повлияет на Фьюри. Он пытался сдержать джеб Тайсона, но Фьюри это быстро понял и выбросил аперкот", – поделился впечатлениями Льюис.

В ночь на 24 апреля Тайсон Фьюри нокаутом победил Диллиана Уайта .

После поединка Фьюри заявил, что не заинтересован в поединке против победителя боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

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