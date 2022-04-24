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Отдохнет и вернется: легенда бокса Льюис объяснил, ради чего Фьюри возобновит карьеру

24 апреля, 2022 воскресенье
14:26
Спорт

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Леннокс Льюис выразил убеждение, что британец Тайсон Фьюри вернется на ринг, несмотря на заявление о завершении карьеры

Об этом сообщает Daily Mail .

По словам бывшего абсолютного чемпиона мира, Тайсон Фьюри в победном поединке за титул WBC (Всемирного боксерского совета) против Диллиана Уайта доказал, что является лучшим тяжеловесом современности и еще не сказал в боксе своего последнего слова.

"Фьюри находится на пике карьеры, он лучший тяжеловес мира. Он возьмет какое-то время, отдохнет и вернется. Я пойму, если Фьюри закончит карьеру, но надеюсь, что он вернется. Я сомневаюсь, что он уйдет. Думаю, Фьюри вернется, я верю, что он захочет стать абсолютным чемпионом", - сказал Льюис.

Он добавил, что Фьюри в бою против Уайта выглядел потрясающе.

"Он продемонстрировал великолепный бой. В конце Диллиан Уайт не знал, что его ждет. Это был отличный апперкот. Я не думал, что стойка левши от Уайта как-то повлияет на Фьюри. Он пытался сдержать джеб Тайсона, но Фьюри это быстро понял и выбросил аперкот", – поделился впечатлениями Льюис.

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Бокс
Тайсон Фьюри
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