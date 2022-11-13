Отдельных журналистов лишили пресс-карт за несогласованную работу в Херсоне

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отдельных журналистов, работавших в Херсоне, лишили права на работу в районах ведения боевых действий.

"Недавно некоторые представители СМИ, игнорируя существующие запреты и предостережения, без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей, осуществляли информационную деятельность в городе Херсон еще до завершения стабилизационных мероприятий", - говорится в обращении.

Генштаб объясняет: работники СМИ не согласовали свои действия с военными, чем нарушили приказ Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины №73 от 03.03.2022 и другие соответствующие документы командования. Теперь эти журналисты не смогут работать в зонах боевых действий.

Напомним, чтобы освещать боевые действия, журналистам нужно получить пресс-карту от управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины. Согласно правилам, представитель СМИ имеет право на публикацию общих сведений о подготовке и применении сил обороны, их участии в отпоре российской вооруженной агрессии и результатах завершенных операций. Однако в приказе отмечается, что для распространения этих данных следует их согласовать с "соответствующим руководителем, командиром, начальником".

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