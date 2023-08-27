Отдельные стратегические энергетические предприятия нужно вернуть государству, - Зеленский
Для того чтобы Украина могла быть готова к зиме, ряд стратегических объектов украинской энергетики следует лишить влияния олигархов и вернуть в государственную собственность
С таким предложением украинский президент Владимир Зеленский выступил в интервью, которое вечером в воскресенье, 27 августа 2023 года, вышло в эфире телевизионного марафона "Единые новости".
"Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства, чтобы не было тех или иных рисков. На это предприятие зайти мы не можем и обеспечить его безопасность. Почему? Потому что ключи от этого предприятия у такого человека. Мы можем зайти. Если это такой вызов, это так. При всем уважении к частной собственности", - объяснил свою точку зрения глава государства.
"Это никакая не революция. Это абсолютное требование военного времени", – добавил Владимир Зеленский.
Иначе, подчеркнул Зеленский, Украина не сможет "пройти зиму" и в стране возникнет "внутренний взрыв, который сразу ослабит нас на фронте".
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