Отдельные стратегические энергетические предприятия нужно вернуть государству, - Зеленский

С таким предложением украинский президент Владимир Зеленский выступил в интервью, которое вечером в воскресенье, 27 августа 2023 года, вышло в эфире телевизионного марафона "Единые новости".

"Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства, чтобы не было тех или иных рисков. На это предприятие зайти мы не можем и обеспечить его безопасность. Почему? Потому что ключи от этого предприятия у такого человека. Мы можем зайти. Если это такой вызов, это так. При всем уважении к частной собственности", - объяснил свою точку зрения глава государства.

"Это никакая не революция. Это абсолютное требование военного времени", – добавил Владимир Зеленский.

Иначе, подчеркнул Зеленский, Украина не сможет "пройти зиму" и в стране возникнет "внутренний взрыв, который сразу ослабит нас на фронте".