Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Некоторые особенно активные члены НАТО, понимая недостатки 5-й статьи, начали использовать определенные превентивные механизмы. Например, в составе армии Польши есть 4-й Сувальский противотанковый полк, который имеет довольно разношерстную материальную часть. Там есть и старые советские ПТРК "Малютка" и относительно новые израильские противотанковые ракеты. Задача этого полка проста: если кто-то из рашистов возьмется атаковать Сувальский коридор, он должен выйти первым и остановить российские танки, независимо от действий в штаб-квартире НАТО", - сказал он.

Киричевский подчеркнул, что это не единичный случай.

"Образование таких интернациональных механизмов коллективной обороны в рамках НАТО происходит не только в Польше. В рамках реформы о структурировании под стандарты НАТО Бундесвер предполагает, что несколько механизированных батальонов армии Нидерландов должны действовать вместе с ними. Аналогичные реформы проводят Франция и Бельгия. Последняя переписала программу развития армии так, чтобы быть полностью совместимой с Францией", - подытожил эксперт.