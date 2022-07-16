Соответствующее обращение появилось на официальном сайте ПЦУ.

"Киевская митрополия Православной церкви Украины серьезно озабочена ростом количества сообщений о многочисленных фактах прямого или скрытого вмешательства наделенных властью лиц в вопросе выхода православных религиозных общин из-под власти Московского патриархата", - отмечается в заявлении.

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В частности, речь идет о "госслужащих и представителях органов, призванных оберегать правопорядок и безопасность".

"Они препятствуют проведению общего собрания таких общин, вмешиваются в осуществление регистрации местными администрациями уставных документов общин. Фиксируются факты прямого давления на активных прихожан и священнослужителей и их устрашения, в частности путем использования инструментов уголовного производства", - приводят подробности в ВТО.

Напомним, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой передать ПЦУ храм на территории Киево-Печерской лавры.

В настоящее время Лавра полностью подконтрольна УПЦ (МП).

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