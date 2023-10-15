Отдельная часть украинского общества готовилась к войне с Россией все 32 года, - Зисельс на форуме Via Carpatia

Такое мнение он высказал во время трансляции панели "Обретение себя. Война как триггер национального самопознания" форума Via Carpatia в эфире телеканала "Еспресо"

"Во время войны мы оказались в черно-белом мире. То есть есть мы и есть наши враги. Такой упрощенный взгляд помогает нам выживать и объединять общество. Такая позиция только на первый взгляд очень проста. Однако мы также хотим видеть в войне что-то хорошее. По меньшей мере, изменение нашего национального самопознания эта война должна дать. Мы очень хотели бы этого, однако тогда возникает вопрос - что мы делали последние 32 года?!" - объяснил Зисельс.

По мнению Зисельса, начало войны с Россией не было шоком для определенной части украинского общества.

Мы занимались собственным самопознанием и до войны. Сегодня можно сказать, что определенная часть нашего общества готовилась к этой войне все 32 года. Я часто шучу, что мы и наша организация готовилась к войне с Россией все 32 года. Поэтому для нас не было никакого шока, как и для отдельной части нашего общества, которая, по нашим подсчетам, составляет более 13-15 млн. Нельзя говорить, что эти 13-15 млн возникли вследствие того, что началась война. Это копилось в нас всю нашу историю", - добавил он.