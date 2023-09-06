"Отдельная боль - это то, что вы сомневаетесь, с кем Папа": Франциск встретился с епископами синода УГКЦ

Об этом сообщили в интернет-представительстве УКГЦ .

Утром 6 сентября в Ватикане состоялась частная аудиенция епископов Синода Украинской Греко-Католической Церкви со Святейшим Отцом Франциском. По инициативе Папы встреча состоялась часом раньше, "чтобы иметь возможность дольше пообщаться с украинскими епископами".

Глава и Отец УГКЦ, Блаженнейший Святослав заявил, что "встреча была временем взаимного слушания и возможностью для откровенного и искреннего диалога".

Встреча началась с совместной молитвы о Украине и всех, "кто в эту минуту умирает в нашей стране от руки российского агрессора".

"В разговоре со Святейшим Отцом мы высказали все, что наши верные в Украине и всем мире поручили нам ему донести. Наши епископы говорили на украинском, английском, португальском и итальянском языках", - комментирует Блаженнейший Святослав.

Епископы рассказали, Папе, что некоторые его высказывания "болезненны и тяжело воспринимаются украинским народом, который в эти минуты истекает кровью в борьбе за свое достоинство и независимость". Они также подчеркнули, что возникающие между Украиной и Ватиканом недоразумения с начала полномасштабной войны российская пропаганда использует для оправдания и поддержки идеологии "русского мира".

Папа Римский прокомментировал следующее заявление:

"Возвращаясь из Монголии, во время разговора с журналистами я сказал, что настоящей болью является, когда культурное наследие какого-то народа проходит "дистилляцию" и подвергается манипуляциям со стороны определенной государственной власти, в результате чего превращается в идеологию, которая уничтожает и убивает. Большой трагедией является то, когда такая идеология врывается в Церковь и подменяет собой Евангелие Христово».

Он также заверил свою поддержку Украины.

"Отдельной болью украинского народа является тот факт, что вы сомневаетесь, с кем Папа. Я хочу заверить вас в моей солидарности с вами и постоянной молитвенной близости. Я с украинским народом", - сказал он.

Как символ близости к украинскому народу Папа Франциск принес икону Богородицы, подаренную Блаженнейшим Святославом, когда тот был молодым епископом в Аргентине.

"Перед ней я каждый день молюсь за Украину", - подчеркнул Франциск.

Епископы также поблагодарили Папу Франциска за постоянную поддержку Украины на международном уровне, его гуманитарные акции, личные усилия для освобождения пленных, миротворческую миссию специального папского посланника кардинала Маттео Дзупи.

Представители УГКЦ призвали Франциска продолжать усилия по освобождению военнопленных и напомнили о священниках-редемптористах - о. Ивана Левицкого и о. Богдана Галету, которые до сих пор находятся в русском плену.

Позиция Ватикана по войне в Украине

В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии , чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Впоследствии и Киев , и Москва отрицали информацию об этой инициативе, однако 10 мая госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сказал, что "это не было отказа".

"Они сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, где выяснилось с обеих сторон, что это было недоразумение", – сказал он.

В начале июня кардинал Маттео Дзуппи побывал в Киеве и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал представителю Ватикана об убийствах, изнасилованиях и похищении украинских детей военными РФ.

28 июня Дзуппи прибыл в Москву и встретился с детской омбудсменкой Львовой-Беловой, подозреваемой в массовом похищении украинских детей. 4 июля кардинал Дзуппи сообщил , что работает над механизмом возвращения депортированных украинских детей.

3 августа во время встречи с украинской молодежью Папа Франциск заверил в своей молитве за Украину и извинился за "неспособность сделать что-то большее".

На днях Папа Римский Франциск назвал россиян "потомками великой культуры и человечности" и "великой России". В МИД Украины упрекнули, что Папа продвигает нарративы о "великодержавности РФ".

4 сентября Франциск прокомментировал свое скандальное заявление о "большой матушки России" и заявил, что его неправильно поняли, ведь он имел в виду культуру.