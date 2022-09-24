Об этом информирует СБУ .

Заместитель начальника управления Росгвардии по Ростовской области полковник полиции Александр Науменко с позывным Альфа с марта 2022 г. руководит военнослужащими Росгвардии и представителями незаконных вооруженных формирований РФ во временно оккупированном Херсоне.

По данным следствия, по приказам Науменко оккупанты незаконно задерживают и пытают местных жителей, проникают в их дома и присваивают их имущество.

Также командир русской армии лично участвовал в разгоне мирных митингов в Херсоне. По его приказу против херсонцев применяли светошумные гранаты и слезоточивый газ. Среди жителей города были потерпевшие.

Кроме того, Науменко приказал похитить двух украинцев. Российские военные пытали их несколько недель и пытались выбить информацию о месте дислокации ВСУ. Также украинцев склоняли к сотрудничеству с оккупантами.

В настоящее время полковнику Науменко объявлено подозрение по ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

Ранее подозрение объявили полковнику Росгвардии, который на временно оккупированной Херсонщине угрожал расправой и истязал пленных электрическим током.