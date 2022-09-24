Отдавал приказы пытать украинцев во временно оккупированном Херсоне: командиру армии РФ объявили подозрение
Служба безопасности Украины разоблачила командира российской армии, который отдавал приказы пытать украинцев во временно оккупированном Херсоне
Об этом информирует СБУ .
Заместитель начальника управления Росгвардии по Ростовской области полковник полиции Александр Науменко с позывным Альфа с марта 2022 г. руководит военнослужащими Росгвардии и представителями незаконных вооруженных формирований РФ во временно оккупированном Херсоне.
По данным следствия, по приказам Науменко оккупанты незаконно задерживают и пытают местных жителей, проникают в их дома и присваивают их имущество.
Также командир русской армии лично участвовал в разгоне мирных митингов в Херсоне. По его приказу против херсонцев применяли светошумные гранаты и слезоточивый газ. Среди жителей города были потерпевшие.
Кроме того, Науменко приказал похитить двух украинцев. Российские военные пытали их несколько недель и пытались выбить информацию о месте дислокации ВСУ. Также украинцев склоняли к сотрудничеству с оккупантами.
В настоящее время полковнику Науменко объявлено подозрение по ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).
- Ранее подозрение объявили полковнику Росгвардии, который на временно оккупированной Херсонщине угрожал расправой и истязал пленных электрическим током.
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