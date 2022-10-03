Опрос по этой теме Илон Маск устроил в твиттере сегодня, 3 октября.

Илон Маск предложил пользователям твиттера проголосовать ("да" или "нет") за следующие условия достижения мира в Украине:

Провести еще раз выборы в аннексированных Россией регионах под надзором ООН. Россия уходит, если на это будет воля народа. Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до "ошибки" Хрущева). Гарантировать водоснабжение Крыма. Украина остается нейтральной.

В следующих твитах Маск заметил, дескать, "вероятнее всего, это и будет конечным результатом – вопрос лишь в том, сколько людей умрет до этого". А еще потом добавил, что, по его мнению, "возможным, хоть и маловероятным результатом этого конфликта будет ядерная война".

По состоянию на 21:10 в опросе приняло участие более 900 тысяч пользователей твиттера. С "планом" Маска согласились 38,1%, не согласились 61,9%.

В то же время такое голосование возмутило многих пользователей. В частности, в комментариях Маску советник конгресса США Пол Массаро , известный своей поддержкой Украины, предложил собственный вариант достижения мира: "Украина освобождает всю свою суверенную территорию; Россия деколонизируется, демилитаризуется и денуклеаризируется".

Среди других условий пользователи предложили варианты "за восстановление Украины платит Россия", а Владимир Путин будет осужден как военный преступник в Гааге. Также Маску посоветовали учить историю, рассказали о крымских татарах.

Украинский волонтер Сергей Притула в ответ на этот опрос написал Маску: "Илон, парень, кажется, ты пропустил много уроков истории, сосредоточившись на космосе и электромобилях. Твои предложения похожи на путинские. Надеюсь, ты не имел это в виду".

На этом Илон Маск не остановился. Около 21:00 он опубликовал еще один опрос с вопросом: "Попробуем так: люди, живущие на Донбассе и в Крыму, должны сами решать, являются ли они частью России или Украины" и предложил ответить "да" или "нет".

Илон Маск впервые возглавил рейтинг 400 самых богатых бизнесменов США с состоянием в 251 миллиард долларов. За год он увеличил состояние более чем на 30%.

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