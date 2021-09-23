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"Отдаляет Украину от ЕС и НАТО": Климкин об "антиолигархическом" законе

23 сентября, 2021 четверг
21:54
Общество

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что принятый Верховной Радой закон об олигархах отдаляет Украину от ЕС и НАТО, которые ожидают от страны системных изменений

Об этом Климкин написал в Facebook.

Принятие сегодня "антиолигархического" закона отдаляет нас от ЕС и НАТО. И довольно существенно. Я двумя руками за ограничение влияния олигархов. Мы не первые, кто с ними борется. Американцы приняли закон Шермана еще в конце 19 века. И он был направлен на устранение их монопольного влияния. Такое решение, конечно, никак не могло приниматься без американской судебной системы. Но принятый сегодня закон не вводит ничего из цивилизованного арсенала ограничения влияния олигархов: ни улучшения судебной системы, борьбы с коррупцией, эффективной работы регуляторных органов (что предполагает честные и прозрачные конкурсы к ним, а также аудит их деятельности), ни корпоративное управление и еще много чего. Обратите внимание, что именно этого хотят от нас ЕС и НАТО. Нравится нам или нет, но там сформировался четкий консенсус, чтобы без определяющих достижений в этих сферах, мы вперед в нашей европейской и евроатлантической интеграции не продвинемся", - написал Климкин.

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По мнению дипломата, закон будет способствовать "договорнякам" с олигархами и "ручному" управлению.

"Для внешней политики и для наших европейских устремлений этот закон не работает. Для внутренней - возможно: в смысле контроля над СМИ или "договорняков"  очевидной: как внутри, так и для наших западных партнеров . То есть смысл этого закона - поставить существенную часть внутренней политики, так сказать, на "ручник". и это тоже будет отдалять нас от ЕС и НАТО, которые хотят в Украине системных изменений. А "ручник" никогда эффективно не работал. За исключением одного очень известного примера: это путинская Россия. Там российский режим сделал олигархов своей частью. Все они ходят под команду, а о СМИ и говорить нечего. Очевидно, что в Украине такая модель невозможна и, надеюсь, для сегодняшней власти нежелательна. А с нашими западными партнерами теперь появилась еще одна непростая тема для обсуждения. Хотя они, скорее всего, ничего и не скажут: просто будут улыбаться", - подытожил Климкин.

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Новости
олигархи
Павел Климкин
НАТО
евроатлантическая интеграция
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