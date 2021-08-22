Отдаленные села Николаевщины против закрытия постоянных почт

Почтовое отделение в Покровке, которое обслуживает весь полуостров в пределах Николаевской области - само село, а также села Васильевка и Покровское. Здесь работают одна начальница отделения почтовой связи и два почтальона сел Васильевка и Покровское. Им поступило сообщение об освобождении до 30 сентября в связи с трансформацией отделений, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на NikVesti .



Почтальон села Васильевка Зоя Бородина работает в отделении почты 25 лет. В своем селе обслуживает 53 пенсионера и четыре матери, получают выплаты на детей. Для нее эта работа - возможность получить дополнительные деньги к пенсии.



"Многие пенсионеров и детей газеты получают. Васильевка больше всех сел получает газеты, посылки, письма на заказ. Пенсию приношу каждому во двор, а также -" детские "деньги", - рассказала Бородина.



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Люди против закрытия или трансформации отделения, поскольку возникнут неудобства, говорят местные жительницы Снежана Кравчук и Вера Яновская.



"Мы все платим через почту, даже элементарные услуги, пенсию мы снимаем уже с карточки, посылку лекарства элементарно, что дети присылают мы не можем нигде больше взять, потому что автобусом передать 100 гривен стоит", - рассказывает Кравчук.



Перед этим против закрытия стационарного отделения "Укрпочты" также выступили жители села Новоингулка Новоодесского района выступили. Они подготовили обращение с подписями на имя руководителя "Укрпочты" Игоря Смелянского и начальника управления инфраструктуры Николаевской ОГА Сергея Сикорского с просьбой пересмотреть решение о закрытии почты.

В марте этого года стало известно, что "Укрпочта" приобретет 1860 автомобилей Citroёn Berlingo L2 Worker, чтобы оборудовать 2500 мобильных почтовых отделений во всех украинских селах.