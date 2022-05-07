Отдал жизнь за Украину основатель "Украинского легиона", полковник Святослав Стеценко

Об этом утром в субботу, 7 мая 2022 года, сообщил адвокат Виталий Коломиец, передает Еспресо.TV .

“Святослав Стеценко, честь! Человек чести, идеалист, воин. Многолетний двигатель борьбы украинцев за право на вооруженную защиту.

Мы продолжим и окончим наше дело. Я знаю, вы верили в бессмертие души. Наблюдайте там и подсказывайте…", - заявил Коломиец.

“Я верю, что душа вечна. Поэтому моя тоска по погибшим собратьям света. Еще пожмем друг другу руки", - подчеркивал 29 апреля сам Стеценко.

Известно, что "Пастор" сейчас служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ им. Якова Гандзюка, защищающая Николаевщину.

Справка

Святослав Стеценко был полковником запаса ВСУ.

Имел два военных образования.

Сначала окончил Новосибирское военное училище. Затем уже в Независимой Украине учился в Национальной академии обороны.

Занимался политической и публичной деятельностью.

Являлся членом Украинской республиканской партии.

Работал экспертом Украинского института по правам человека, представителем Уполномоченного по правам человека.

Во время Революции Достоинства возглавлял "Общественный караул" Дарницкого района города Киева.

После начала войны с Россией в 2014 году стал одним из основателей ОО "Украинский легион". Разрабатывал концепцию территориальной обороны.

Выступал апологетом украинского Кайтселийта.

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