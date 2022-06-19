Отдал жизнь за Украину основатель молодежного сообщества "Зов Яра", черкасчанин Павел Добротворский

Об этом возглавляемая им организация извещает у себя на фейсбуке.

"Координатор организации "Зов Яра". Человек, продолжавший дело Евгения Коновальца, Василия Чучупаки, Юрия Горлис-Горского и еще многих преданных националистов. Он погиб за украинское будущее", - отмечают единомышленники Добротворского.

Читайте также: Погиб командир "Карпатской Сечи" Олег Куцин

"Будь уверен, друг, твое дело будет жить и продолжаться в сердцах ответственной молодежи нашей страны", - добавляют они.

Справка

Павел Добротворский родился в Черкасской области. Жил в областном центре.

Окончил исторический факультет Национального педагогического университета им. Михаила Драгоманова. Имел псевдоним "Историк".

Весной 2020 года вместе с единомышленниками создал общественную организацию "Зов Яра", заниющуюся воспитанием патриотической молодежи, популяризацией наследия атаманов Холодного Яра и тесно сотрудничающую с 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ "Холодный Яр".

Читайте также : На Майдане Незалежности простились с погибшим под Изюмом активистом Романом Ратушным. Эксклюзив Эспрессо

"Последние два года своей жизни я провел максимально осознанно. Не было ни дня за эти годы без "Зова Яра" в моей голове. Постепенное и системное развитие небольшой, но идейной организации, питающейся вдохновением из националистической Библии — романа "Холодный Яр", – написал Павел 13 июня, за несколько дней до гибели.

Совместно с четырьмя товарищами по "Зову Яра" добровольно ушел на фронт 24 февраля, в первый же день полномасштабного вторжения РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb