Отдал жизнь за Украину основатель молодежного сообщества "Зов Яра", черкасчанин Павел Добротворский
В боевых действиях с Россией погиб украинский воин-доброволец, общественный деятель из города Черкассы Павел Добротворский
Об этом возглавляемая им организация извещает у себя на фейсбуке.
"Координатор организации "Зов Яра". Человек, продолжавший дело Евгения Коновальца, Василия Чучупаки, Юрия Горлис-Горского и еще многих преданных националистов. Он погиб за украинское будущее", - отмечают единомышленники Добротворского.
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"Будь уверен, друг, твое дело будет жить и продолжаться в сердцах ответственной молодежи нашей страны", - добавляют они.
Справка
Павел Добротворский родился в Черкасской области. Жил в областном центре.
Окончил исторический факультет Национального педагогического университета им. Михаила Драгоманова. Имел псевдоним "Историк".
Весной 2020 года вместе с единомышленниками создал общественную организацию "Зов Яра", заниющуюся воспитанием патриотической молодежи, популяризацией наследия атаманов Холодного Яра и тесно сотрудничающую с 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ "Холодный Яр".
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"Последние два года своей жизни я провел максимально осознанно. Не было ни дня за эти годы без "Зова Яра" в моей голове. Постепенное и системное развитие небольшой, но идейной организации, питающейся вдохновением из националистической Библии — романа "Холодный Яр", – написал Павел 13 июня, за несколько дней до гибели.
Совместно с четырьмя товарищами по "Зову Яра" добровольно ушел на фронт 24 февраля, в первый же день полномасштабного вторжения РФ.
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