Отдал жизнь за Украину командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев

Об этом у себя на ТГ-канале вечером в воскресенье, 24 июля 2022 года, сообщил пятый президент, глава политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Погиб Виталий Гуляев. Это – хорошо знакомый и очень близкий мне человек. Чувствую личную потерю и внезапную пустоту. В последний раз встречались на Юге буквально пару недель назад. Тогда мы привезли ребятам "гостинцы": пикапы, старлинки, генераторы. Так, будто это было вчера. Так, словно до сих пор вижу и слышу его - командира 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода", - отметил политик.

По словам Порошенко, именно заслугой Гуляева является недопущение оккупации россиянами всего украинского Юга.



"25 февраля 2022-го 28-я ОМБр под командованием полковника Гуляева вступила в бой с путиноидами, которые пытались высадить десант возле Коблева, чтобы дальше идти на Николаев и Одессу. Оккупантам дали по зубам. Планы путина захватить весь Юг – провалились", - подчеркнул Петр Порошенко.

По мнению пятого президента, в Одессе должна появиться улица полковника Гуляева.



"Обращаюсь к одесситам, городскому голове Одессы, горсовету. Поддержите инициативу нашей команды переименовать одну из улиц Одессы в честь полковника Гуляева. Его бригада очень много сделала для защиты города. И сделает еще больше", - призвал Петр Порошенко.



"Виталий готовился к контрнаступлению. Должны продолжить его дело. Еще больше помогать Вооруженным Силам. Еще сильнее объединять мир вокруг Украины. Еще мощнее бить врага, чтобы вычистить его с украинской земли", - подытожил Порошенко.

Информацию о гибели командира 28-й бригады порталу "ЦензорНет" подтвердил и.о. президента в 2014 году, секретарь СНБО в 2014-2019 годах, а ныне военнослужащий ВСУ Александр Турчинов. По словам Турчинова, он не один месяц воевал с Гуляевым на Южном направлении.

По данным издания "Новинарня", полковник Гуляев погиб в результате ракетных обстрелов.

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