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Отдал жизнь за Украину экс-кандидат в мэры Запорожья, адвокат Денис Тарасов

8 января, 2023 воскресенье
21:03
война с Россией Денис Тарасов (Запорожье)

В боях пал запорожский правозащитник и адвокат, общественный и политический деятель Денис Тарасов

Об этом сегодня, 8 января 2023 года, сообщила его коллега, адвокат из Запорожской области, народный депутат от "Слуги Народа" Юлия Яцик, а также однопартиец погибшего из партии "Сила людей", мэр города Тростянца Сумской области Юрий Бова.

"Не могу в это поверить… Почему уходят лучшие? Почему именно ты, Денис Тарасов? Ты, который искренне, не на словах, был предан Родине, отчаянный борец за справедливость, воспитанный, порядочный, честный, прямой, высококвалифицированный адвокат, специалист своего дела, тот, с кем мы планировали строить новую Украину после победы! Тебе еще жить и жить, детей воспитывать, опыт передавать, жену любить, собственным примером показывать, как это - быть украинцем. Но ты отдал свою жизнь, защищая нашу страну… А как же наши законопроекты, а наши амбициозные планы. Теперь доказать их - это дело чести!", - написала у себя на странице Яцик.

"Денис, друг, покойся с миром. В моей памяти ты навсегда останешься Героем!", - добавила она.

Бова отзывается о Денисе Тарасове как о "невероятном человеке".

"Денис Тарасов - именно тот, кому не безразлично было, какой будет наша страна, каким будет его родное Запорожье, какими названия будут наших улиц. Честный и самоотверженный, принципиальный и порядочный", - отметил мэр Тростянца.

"Мы помним твои многочисленные добрые дела, твою борьбу за парк Яланского в Запорожье против произвола местных властей, пытавшихся отобрать у громады его "легкие". И когда другие опускали руки, ты шел до конца и побеждал. Ради будущего своего города, в которое ты верил и за которое ты до конца боролся", – добавил Юрий Бова.

"Ты с первых дней войны пошел защищать Запорожье и Украину на фронт. И даже там, несмотря на все трудности, ты вдохновлял Верой и позитивом всех вокруг себя и нас всех тоже. Как же тебя нам будет не хватать, друг! Твоей улыбки и твоего позитива, твоего покоя и вдохновения", - подытожил Бова.

Последнее сообщение на фейсбуке Тарасова датируется субботой, 7 января. В нем он рассказывает о новых вещах, полученных его подразделением от волонтеров.

"В окопах минус 13 градусов", - сообщал Денис и благодарил волонтеров за подарки на Рождество.

Справка

По данным движения "Чесно", в 2019 году Денис Тарасов баллотировался в Верховную Раду пятым номером в партии "Сила людей", но не был избран.

И до этого времени входил в состав политсовета партии.

В сентябре 2020 года был зарегистрирован кандидатом на должность городского головы Запорожья.

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Запорожье
военные силы Украины
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