Отдал приказ об уничтожении "Мрии": СБУ сообщила о подозрении генералу РФ
Именно по его приказу оккупанты совершили временный захват Гостомельского аэропорта в начале полномасштабного вторжения
Об этом сообщает СБУ.
Отмечено, что Служба безопасности собрала доказательную базу заместителя командующего воздушно-десантными войсками ВС РФ генерал-лейтенанта Анатолия Концевого. В начале полномасштабного вторжения Концевой отдал приказ о захвате Гостомельского аэропорта.
Тогда во время активных боевых действий российские захватчики уничтожили самый большой в мире украинский самолет АН-225 "Мрия". Для штурма стратегически важного аэродрома на Украине Концевой задействовал подразделения спецназначения воздушно-десантных войск и армейской авиации страны-агрессора.
Установлено, что российский генерал входит в состав высшего военного командования ВС РФ и непосредственно участвовал в планировании, подготовке и осуществлении вооруженной агрессии против Украины.
По данным следствия, еще с 2019 года он организовал на территории России и Белоруссии подготовку вражеских десантников к поражению и захвату стратегических наземных целей на территории Украины. Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы.
- В Черновцах задержан росагент, который шпионил за подразделениями ВСУ, СБУ, пограничников, а также собирал координаты объектов критической инфраструктуры в восточных и западных регионах Украины.
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