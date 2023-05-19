Об этом сообщает СБУ.

Отмечено, что Служба безопасности собрала доказательную базу заместителя командующего воздушно-десантными войсками ВС РФ генерал-лейтенанта Анатолия Концевого. В начале полномасштабного вторжения Концевой отдал приказ о захвате Гостомельского аэропорта.

Тогда во время активных боевых действий российские захватчики уничтожили самый большой в мире украинский самолет АН-225 "Мрия". Для штурма стратегически важного аэродрома на Украине Концевой задействовал подразделения спецназначения воздушно-десантных войск и армейской авиации страны-агрессора.

Установлено, что российский генерал входит в состав высшего военного командования ВС РФ и непосредственно участвовал в планировании, подготовке и осуществлении вооруженной агрессии против Украины.

По данным следствия, еще с 2019 года он организовал на территории России и Белоруссии подготовку вражеских десантников к поражению и захвату стратегических наземных целей на территории Украины. Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы.