Отдал бомбоубежище под застройку: столичном чиновнику объявили подозрение
Бывшего директора государственного научного учреждения "Украинский научно-исследовательский институт сахарной промышленности" подозревают в том, что он отдал бомбоубежище под застройку
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Из-за ненадлежащего выполнения своих обязанностей в учреждении, которое находится на балансе организации, в течение 2015-2016 годов шло строительство, организованное частным обществом, которое уничтожило защитное сооружение (бомбоубежище) по ул. Лютеранской. Согласно сведениям номерного учета хранилищ I-IV классов города Киева сооружение отнесено к 3-го классу.
Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК из-за служебной халатности, которая привела к уничтожению бомбоубежища в Печерском районе Киева.
Вследствие уничтожения бомбоубежища была нарушена система гражданской защиты населения столицы и причинен государству ущерб в размере 2,3 млн грн.
Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливается круг лиц, непосредственно виновных в уничтожении защитного сооружения и выясняются обстоятельства, при которых здание в котором находилось защитное сооружение выбыло из госсобственности.
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