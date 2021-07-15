Отдал бомбоубежище под застройку: столичном чиновнику объявили подозрение

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.



Из-за ненадлежащего выполнения своих обязанностей в учреждении, которое находится на балансе организации, в течение 2015-2016 годов шло строительство, организованное частным обществом, которое уничтожило защитное сооружение (бомбоубежище) по ул. Лютеранской. Согласно сведениям номерного учета хранилищ I-IV классов города Киева сооружение отнесено к 3-го классу.



Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК из-за служебной халатности, которая привела к уничтожению бомбоубежища в Печерском районе Киева.



Вследствие уничтожения бомбоубежища была нарушена система гражданской защиты населения столицы и причинен государству ущерб в размере 2,3 млн грн.



Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливается круг лиц, непосредственно виновных в уничтожении защитного сооружения и выясняются обстоятельства, при которых здание в котором находилось защитное сооружение выбыло из госсобственности.

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