Отдадим честь и "Призраку Киева". Укрпочта анонсировала выход новых марок ко Дню защитников и защитниц Украины
Укрпочта 14 октября в честь Дня защитников и защитниц Украины выпустит новую серию марок "Вооруженные Силы Украины"
Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в телеграмме .
Он отметил, что марки будут посвящены разным подразделениям ВСУ: Сухопутным войскам, Военно-морским силам, территориальной обороне, Силам специальных операций, Десантно-штурмовым войскам.
"Ну и, конечно, отдадим честь "Призраку Киева" - Воздушным силам ВСУ", - написал Смелянский.
В этом выпуске автор марок Антон Хрупин вместе с командой Укрпочты - Н. Мухиной и С. Гречко - приложили усилия, чтобы поздравить наших защитников и защитниц. В следующих выпусках марки будут посвящены Главному управлению разведки, связистам, медикам и другим.
Детали завтрашнего выпуска пока не разглашают. Однако Смилянский отметил, что все марки, листовки и конверты будут иметь благотворительный компонент. Их можно будет приобрести в Интернете и в отделениях Укрпочты.
- 8 октября Укрпочта анонсировала выход марок с поврежденным Крымским мостом.
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