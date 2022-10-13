Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в телеграмме .

Он отметил, что марки будут посвящены разным подразделениям ВСУ: Сухопутным войскам, Военно-морским силам, территориальной обороне, Силам специальных операций, Десантно-штурмовым войскам.

"Ну и, конечно, отдадим честь "Призраку Киева" - Воздушным силам ВСУ", - написал Смелянский.

В этом выпуске автор марок Антон Хрупин вместе с командой Укрпочты - Н. Мухиной и С. Гречко - приложили усилия, чтобы поздравить наших защитников и защитниц. В следующих выпусках марки будут посвящены Главному управлению разведки, связистам, медикам и другим.

Детали завтрашнего выпуска пока не разглашают. Однако Смилянский отметил, что все марки, листовки и конверты будут иметь благотворительный компонент. Их можно будет приобрести в Интернете и в отделениях Укрпочты.

8 октября Укрпочта анонсировала выход марок с поврежденным Крымским мостом.